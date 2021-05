Continua a cavalcare l’onda della felicità la bellissima e molto nota influencer Paola Turani. Dopo anni di difficoltà, legati ad una gravidanza che non voleva arrivare, finalmente lei e suo marito Riccardo stanno per diventare genitori. Lo avevano annunciato a inizio aprile e adesso hanno anche svelato di che colore sarà il fiocco.

Per la Turani Instagram rappresenta soprattutto una piattaforma con la quale lavorare. Negli anni, infatti, è diventata una delle influencer con più seguito del nostro paese. Ma spesso e volentieri, Paola utilizza il social network anche per raccontare i momenti felici della sua vita.

Credit: paolaturani – Instagram

Tutti già erano a conoscenza del fatto che sia in dolce attesa e si chiedevano cosa stesse crescendo nel suo grembo. Ieri, Paola Turani ha voluto togliere ogni dubbio.

Sul suo account, infatti, sono comparsi un video e delle foto meravigliose, con i quali ha annunciato al mondo intero che sta per diventare mamma di un bel maschietto.

Credit: paolaturani – Instagram

L’unico a saperlo, prima che la splendida scenografia si riempisse di festoni e palloncini azzurri, era Riccardo Serpella, il prossimo neo papà.

Vi dico già che piangevo ancora prima di scoprire il sesso… è stata una sorpresa! Che emozione incredibile!!! Siamo troppo felici! Il nostro mondo si tingerà d’azzurro, anzi, azzurrino!

Paola Turani non riusciva a rimanere incinta

Oggi Paola e Riccardo sono immensamente felici per la grossa novità che sta per arrivare. Ma il loro percorso è stato tutt’altro che semplice.

Un calvario, quello dell’inferitilità, che Paola ha dovuto affrontare per 8 lunghi anni in cui non riusciva ad avere figli.

Purtroppo ci è stato diagnosticato un problema: concepire naturalmente per noi sarebbe stato molto ma molto improbabile. Quasi impossibile. Sono stati mesi duri, è stata una botta psicologica. Quante lacrime ho versato.

Poi, invece, la gioia. Sempre tramite il suo account Instagram la Turani ha mostrato a tutti l’emozione e la felicità di quando ha scoperto di essere incinta.