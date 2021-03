Paola Turani, avete mai visto la sua casa di campagna? Un nido d’amore fiabesco per la modella, ciò che si vede dalle finestre vi lascerà a bocca aperta

Paola Turani è una nota influencer e modella italiana, originaria di Bergamo città dove tutt’oggi vive insieme al marito. Divenuta popolare grazie ai suoi numerosi scatti su Instagram, Paola oggi è una delle donne più ricche del nostro paese. Vanta all’incirca 1 milione di followers su Instagram. Come abbiamo avuto modo di anticipare, la modella vive a Bergamo insieme al marito Riccardo Serpellini. Oggi però noi vogliamo farvi conoscere la sua meravigliosa casa di montagna che si trova a Ponte di Legno. Un magnifico nido d’amore per Paola e per il marito, oltre che per i loro amici a quattro zampe. Avete mai visto la casa di campagna?

Le foto della casa di campagna di Paola Turani

La famosa modella e influencer ha scelto per la sua casa di campagna, una location bellissima, immersa nella natura e in Val Camonica in provincia di Brescia.

Paola ha mostrato sui social la sua abitazione bellissima, dove trascorre le sue vacanze invernali insieme al marito. La casa di trova in un ambiente che potremmo definirlo fiabesco, tra le nevi della Val Camonica. Ogni ambiente è curato nel minimo dettaglio e Paola pare abbia optato per una fusione di stile moderno ed anche materiali naturali, tra i quali principalmente il legno.

Nella stanza principale c’è un grande camino ad angolo con caldaia che riscalda tanto l’ambiente e rende l’ambiente più caldo e accogliente. Nella zona living c’è anche un ampio divano di colore grigio, dove Paola ama trascorrere i suoi momenti di relax.

Un meraviglioso open space nella cucina, dove i mobili sono tutti rigorosamente bianchi e dal design lineare. La casa ha un bagno, arredato in stile moderno, con le tonalità del bianco e del legno naturale. Per il pavimento la modella ha scelto un parquet naturale e lo stesso colore lo ritroviamo sulle pareti.

Non può di certo mancare la stanza degli ospiti, dove si trova un grande letto matrimoniale, ampie vetrate che si affacciano sull’esterno dell’abitazione. Una delle camere più suggestive della casa è la camera da letto di Paola Turani e di Riccardo Serpellini. Anche in questo caso il legno ed il colore bianco fanno da padroni.

L’arredamento è piuttosto intimo, ma ciò che colpisce è il bellissimo paesaggio che si vede dalle ampie finestre. Il letto si trova in una delle pareti frontali ad una delle finestre ed ha una testiera marrone e trapuntata. Una bellissima casa di campagna che ha fatto sognare tutti i follower.

