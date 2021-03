Alena Seredova, avete mai visto la sua casa? Una villa nelle campagne torinesi, dove si è trasferita dopo la separazione da Buffon insieme ai figli

Alena Seredova dopo la separazione dal suo ex marito Gigi Buffon, ha deciso di trasferirsi in un’altra casa. La donna, infatti, insieme ai suoi figli, David Lee e Louis Thomas si è trasferita in una villa immersa completamente nel verde. La modella si è così trasferita in campagna, in un nido che è risultato perfetto anche per accogliere la sua bambina ed il suo nuovo compagno. L’abitazione di Alena sembra molto elegante, ricca di fiori e sicuramente di tanto amore. A proposito, avete mai visto la sua casa?

Le foto di Alena Seredova

La casa della modella appare molto elegante. La sala da pranzo è molto probabilmente la stanza più chic di tutta l’abitazione, dove al suo interno di trova un ampio tavolo che Alena utilizza per le cene con gli amici. Sulle pareti ci sono diversi scatti dei suoi figli, così come un ampio quadro che la raffigura.

Passiamo poi al bagno, piuttosto elegante ed essenziale. Per questa stanza Alena ha scelto il bianco per le pareti, un colore che conferisce sicuramente tanta luminosità all’ambiente. Anche il mobile del bagno è di colore bianco, con due lavabi ed uno specchio dove Alena ama specchiarsi durante i momenti di relax che utilizza per la cura della sua persona.

La cucina è una delle stanze dove la modella trascorre gran parte del suo tempo, soprattutto in questi mesi di quarantena. Questa stanza da sul giardino ed anche in questo caso è stata arredata con dei mobili di colore bianco. Al centro troviamo una penisola molto grande, con i fornelli a induzione che la modella utilizza per preparare le prelibatezze per la sua bellissima famiglia.

Il colore bianco ritorna anche in camera da letto. Rigorosamente total white sono le tende e le coperte, elementi che danno un tocco di elegante e di calore all’ambiente.

All’esterno della casa troviamo un giardino molto grande, abbastanza curato e ricco di piante e fiori tutti molto colorati. Li, la modella ed il suo compagno amano organizzare dei lunghi pranzi all’aperto.

Nel giardino Alena ama trascorrere anche del tempo insieme ai suoi figli. Ricordiamo che in questa casa, Alena Seredova si è trasferita in seguito alla separazione da Gigi Buffon.

