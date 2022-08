Paola Turci ricoverata in ospedale: le parole di Francesca Pascale

Paura per la cantante romana ricoverata in ospedale in seguito ad una caduta

Sono state ore di grande ansia e preoccupazione quelle vissute dai fan di Paola Turci. In seguito ad una caduta, infatti, la cantante romana è stata ricoverata in ospedale per un trauma cranico. In seguito alla condivisione della notizia Francesca Pascale ha scritto per la donna un dolce messaggio. Scopriamo insieme come sta Paola Turci dopo la caduta.

Anche se fortunatamente il peggio è passato, sono state ore di grande preoccupazione quelle vissute da Paola Turci. Sulla sua pagina social, infatti, la cantante ha svelato di essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un trauma cranico causato da una caduta. Questo è quanto scritto dalla Turci:

Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile.

Inutile dire che dopo il messaggio di Paola Turci sono stati molti coloro che hanno inviato messaggi di vicinanza e affetto alla cantante. Non sono potute mancare le parole di Francesca Pascale che, in seguito a questa disavventura, ha scritto sui social:

Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti amo.

Ricordiamo che Paola Turci e Francesca Pascale sono convolate a nozze lo scorso luglio nel comune di Montalcino. La notizia del matrimonio ha interessato i principali giornali di cronaca rosa ed è stato uno degli argomenti più chiacchierati di questa ultima estate .

L’incidente di cui Paola Turci si è resa protagonista ha messo uno stop al suo tour estivo. Come da lei stessa dichiarato, però, senza ombra di dubbio non mancherà occasione per recuperare le date dei concerti saltati a causa della brutta disavventura che ha vissuto la cantante. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire aggiornamenti riguardo le condizioni di salute di Paola Turci.