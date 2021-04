Continua il successo di Avanti un altro… pure di sera. Nella puntata andata in onda domenica 18 aprile si sono scontrati il mondo dei vizi contro quello delle nuove frontiere. Una serata di allegria e divertimento assicurato grazie soprattutto ad una delle coppie televisive più amate di sempre, Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Domenica 18 aprile è andata in onda la seconda puntata di Avanti un altro…pure di sera. A scontrarsi questa volta sono stati il mondo dei vizi contro quello delle nuove frontiere. Uno dei momenti più divertenti della trasmissione è stato senza dubbio l’ingresso della showgirl Paola Barale.

Infatti, la coppia televisiva più amata ha fatto entrare nello studio la showgirl che ha preso immediatamente in mano le redini della situazione. Queste sono state le sue parole iniziali:

Grazie per questo invito anche se non è partito da te e nemmeno da te, ma dal maggior responsabile, dal principale responsabile di questo programma.

Subito è intervenuto Paolo Bonolis chiedendo alla donna chi fosse l’autore dell’invito della donna nella trasmissione. Non è tardata ad arrivare la risposta della Barale che ha rivelato la persona responsabile della sua presenza nel programma:

Tua moglie Sonia.

Dopo questo momento, lo sketch è andato avanti e Paola Barale ha giudicato i look dei due conduttori.

La donna, infatti, ha consigliato loro di tenersi aggiornati per quanto riguarda la moda. Ciò ha provocato l’uscita della coppia dallo studio e il successivo rientro con un look davvero particolare. Luca Laurenti e Paolo Bonolis si sono presentati in studio con tanto di gonna lunga. Da qui la battuta del padrone di casa che si è rivolto alla showgirl con queste parole: