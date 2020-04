Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli accusati di essere vigliacchi Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le accuse dei fan sono pesanti; questa volta, però, la moglie del conduttore ha postato tutto sul suo profilo Instagram

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono finiti di nuovo nel mirino dei fan. Stavolta a sferrare l’attacco sui social è stata una donna che ha accusato i due coniugi di essere vigliacchi per essersi rifugiati in America per sfuggire al virus, ostentando la loro ricchezza e dando un cattivo esempio.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non hanno mai avuto una vita facile sui social. I due coniugi sono stati spesso criticati per le cose che fanno o dicono e loro l’hanno sempre presa con filosofia. L’ultima in ordine di tempo, una donna, si è scagliata contro la coppia colpevole, secondo lei, di essere scappata in America per sfuggire al pericolo Coronavirus.

Sonia Bruganelli, stufa di subire questi attacchi che spesso sono insensati, come in questo caso, ha fatto screen del post della donna e lo ha condiviso sul suo profilo commentando l’accaduto con un secco “Non è tutta colpa della quarantena però…”. La moglie di PPaolo Bonolis ha concluso con un hashtag particolare, #mapoicosacentraconlafoto riferita ala foto postata dalla stessa donna che ovviamente, non era né lei né Paolo Bonolis,

Ecco cos’altro ha scritto la donna (lo abbiamo riportato così com’è stato scritto, errori di ortografia e grammaticali compresi!)

“Ora sta farsa è finita. Tu e Bonolis vorrei vedere se state in America a godervi il lusso, lusso che avete avuto perché c’erano italiani che vi seguivano e che lavoravano per mandare avanti il paese. Lavoravano si. I tuoi figli sono fortunati e anche sfortunati, perché l’America di trump non è il sogno, TRUMP omette che pure la sua America fatta di chessburger e superobesita, andrà in crisi dopo l’Italia, perché produce quintali di rifiuti, é la povertà c’è pure li, e i giovani americani si drogano, fanno casino uguale. La cina ha fame c’è poco da fare, e TRUMP non è sul tetto del mondo. Perché se il popolo giallo e tutto il mondo orientale va verso quello occidentale come ormai vediamo con l’Italia, le guerre saranno inevitabili”.

Qui la donna riparte con le accuse e con le frasi al veleno:

“Quindi anche se fossi scappata come tanti artisti come vigliacchi in America non troveresti Cmq scampo allinevitabile. La vostra colpa è stata mostrare sempre un lavoro che non serve un ca**o : fare televisione, tutti attori, ieri mostrare una col culo di fuori perché è un oggetto non è ironia quella, porta alle ragazzine un esempio sbagliato. La tv negli ultimi 20 anni ha diseducato non poco i giovani che adesso hanno 20 anni o meno… Voi avete calcato la mano, con guadagni enormi, altro esempio sbagliato. Se un domani vi guarderete la coscienza non credo sia così pulita e leggera. Tanto avete i soldi che ti frega…”

Frasi poco chiare, a tratti sconnesse e insensate, accuse deliranti dalle quali traspare la rabbia della donna ma anche molta invidia e insoddisfazione personale. Sonia Bruganelli, probabilmente senza nemmeno pensarci, ha condiviso tutto sul suo profilo senza nemmeno censurare l’identità della hater di turno.

Il pensiero di Sonia Bruganelli è anche quello di molti di noi: “Non è tutta colpa della quarantena però…” perché si fa fatica a dare la colpa a questo periodo particolare per tutta l’ignoranza e l’odio che circolano sui social. È lecito giudicare personaggi del mondo dello spettacolo o della politica ma fare accuse senza alcun senso e senza alcun fondamento logico e in più senza conoscere bene la situazione.

L’America, in questo momento, è il posto peggiore dove qualcuno potrebbe rifugiarsi dal Coronavirus, considerando i problemi che il paese ha. Ma la signora in questione questo, forse, non lo sa!

Adesso che Sonia Bruganelli le ha dato la visibilità che cercava, potrà avere anche lei i suoi 15 minuti di gloria e, chissà, ragionare sull’errore commesso.