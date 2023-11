Una rivelazione scioccante è quella fatta nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, dall’amatissima attrice e regista Eleonora Giorgi. La 70enne, commossa, ha spiegato di aver scoperto di avere un tumore al pancreas e che presto dovrà sottoporsi ad un’operazione e alle dovute cure. Immediato l’abbraccio amorevole dei figli Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli.

Nata nel 1953 a Roma, Eleonora Giorgi esordisce nel cinema a soli 19 anni, quando ha una breve comparsa nel film Roma del grande Federico Fellini. Il primo ruolo importante arriva l’anno successivo, quando recita nel film erotico Storia di una monaca di Clausura.

Di una bellezza straordinaria, la Giorgi non si limita nel mettere in mostra il suo corpo e la sua sensualità, apparendo anche in un nudo integrale nella rivista di Playboy Italia.

Bella, ma anche bravissima a recitare. Innumerevoli le collaborazioni con i più gradi registi del paese e anche i riconoscimenti. Il più prestigioso, il David di Donatello vinto nel 1982 grazie alla sua interpretazione in Borotalco di Carlo Verdone.

L’annuncio della malattia

Nella puntata di ieri di Pomeriggio 5, Eleonora Giorgi è stata ospite da Myrta Merlino ed ha colto l’occasione per raccontare il dramma che sta vivendo.

L’attrice e regista ha spiegato di aver scoperto di avere un tumore al pancreas e che deve curarsi e operarsi. Ha detto anche, però, che non può farlo senza l’amore di tutti coloro che la seguono e amano:

Ora ho bisogno di voi, del vostro amore. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas e ora comincia il cammino che condividerò con decine di migliaia di persone. La chemio, l’operazione e poi il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia.

Eleonora Giorgi e l’amore dei figli

Eleonora ha spiegato di aver deciso di raccontare tutto perché “non siamo superman, non dobbiamo vergognarci della malattia“.

Una cara amica, molto prudente e molto buona, mi ha consigliato di non dirlo. E invece no: tutti noi non ci dobbiamo vergognare se ci sentiamo male.

Immediato è stato l’abbraccio delle persone più care che la Giorgi ha al mondo, i suoi figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro.

Quest’ultimo, sui social, subito dopo la puntata di Pomeriggio 5, ha pubblicato una foto di lui e suo fratello che baciano la loro mamma. A corredo dell’immagine, una frase tanto breve quanto potente: “La forza dell’Amore“.