Paolo Ruffini sputa involontariamente Silvia Toffanin in faccia a Verissimo Paolo Ruffini sputa involontariamente Silvia Toffanin in faccia a Verissimo; imbarazzo nello studio ma dopo alcuni secondi di silenzio ecco cos'è successo

Paolo Ruffini è stato invitato da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo per raccontare la fine della sua relazione con Diana Del Bufalo e dire qualcosa sui suoi ultimi progetti lavorativi. Ma appena è entrato nello studio, Paolo Ruffini ha sputato involontariamente Silvia Toffanin in faccia.

Imbarazzo e vergogna nello studio di Verissimo durante l’ospitata di Paolo Ruffini. L’attore era stato invitato da Silvia Toffanin per raccontare un po’ dei suoi progetti e della sua vita privata. Quando si è seduto sulla sedia, però, salutando ha sputato in faccia Silvia Toffanin. Lo sputo non è passato inosservato e nello studio ci sono stati alcuni momenti imbarazzati.

Silvia Toffanin si è pulita la faccia e ha esclamato:

“Così cominciamo male”.

A quel punto, Paolo Ruffini ha capito che quello che aveva fatto per errore non era passato innosservato e ha cercato di rimediare:

“Scusa, ti ho sputato?”

Fortunatamente, grazia all’ironia che da sempre lo contraddistingue, l’attore è riuscito a metterla sul ridere e ha superato brillantemente il momento imbarazzante.

La trasmissione è proseguita, come al solito ma tutto il racconto di Paolo Ruffini è passato in secondo piano dopo quello che è successo all’inizio dell’intervista.

L’attore ha parlato della fine del suo rapporto con Diana Del Bufalo e ha spiegato le motivazioni della loro separazione. Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono lasciati da poco dopo un periodo di tira e molla.

L’attrice ha anche ammesso pubblicamente su Instagram di vivere un periodo delicato e di fare psicoterapia.

L’intervista concessa a Silvia Toffanin ha letteralmente messo a nudo Paolo Ruffini e lo ha spinto a raccontarsi. Abbiamo potuto scoprire così che anche i comici piangono e che una persona che, nella vita, ha come lavoro quello di far ridere gli altri può avere tanto dolore dentro.

Noi auguriamo il meglio a Paolo Ruffini e alla sua ex compagna Diana Del Bufalo. Che il nuovo anno porti loro la serenità tanto desiderata.