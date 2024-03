“Pare stia frequentando lei…” Il Volo, esplode il gossip, il cantante uscirebbe con un’attrice che conosciamo benissimo: parliamo proprio di lui

Finite tutte le indiscrezioni e le speculazioni sul presunto scioglimento de Il Volo, è tempo per altro gossip ma stavolta sulle relazioni dei componenti del trio canoro più famoso d’Italia. E la notizia che ha fatto recentemente scalpore riguarda Piero Barone.

La presunta “battaglia” interna era partita tra Gianluca Ginoble e Piero Barone, in cui il primo aveva dichiarato: “La gente ci percepisce come troppo seri, ma possiamo essere altro” Barone aveva risposto: “Mi sono stancato, da 15 anni vuoi parlare per tutti e tre… tu fai ciò che vuoi essere e continua così, non parlare a nome di tutti”. Ma solo grazie a delle dichiarazioni a Viva Rai 2 i diretti interessati hanno messo fine ai pettegolezzi. Il gossip si è riacceso riguardo alla vita sentimentale di Piero Barone.

Poco tempo fa si è parlato di un possibile coinvolgimento amoroso tra Piero Barone ed Elisabetta Gregoraci. Il sito “Blueshouse” ha smentito queste voci e, però, ha lanciato una nuova indiscrezione. Sarebbe confermata l’intenzione di Piero Barone di intraprendere una carriera da solista, tanto che avrebbe preso lezioni individuali. Ci sarebbe anche il nome della presunta nuova fiamma del cantante.

Piero Barone, infatti, ha condiviso una foto di sé sorridente mentre è acclamato da una folla di fan. Tra i commenti è spuntato quello di Desiree Popper, un volto noto che ha partecipato a Uomini e Donne come tronista e ha recitato nella serie “Mare Fuori” nel ruolo di Consuelo Gomes. L’attrice ha commentato la foto con alcuni cuoricini, alimentando le speculazioni. Sarà per caso lei la nuova compagna di Piero Barone?

Intanto, riguardo a Desiree, sappiamo che ha attraversato momenti difficili. Ha perso la madre all’età di un anno ed è stata successivamente prematuramente lasciata anche dal padre. Nonostante tutto, è riuscita a ottenere successo nel mondo della televisione. Speriamo non sia così strampalata l’ipotesi di una relazione con Piero de Il Volo, tra l’altro di sei anni più giovane di lei (lui 30 anni, lei 36).