Paris Hilton risponde ai tanti (troppi) commenti meschini sulla testa di suo figlio: “Ha semplicemente un grande cervello”

Vivere sotto i riflettori, camminare sui tappeti rossi, ammaliare i fan di tutto il mondo. Questa è la vita, apparentemente, meravigliosa di ogni star. Ma mostrare la propria vita sui social, a volte può essere anche difficile. I vip sono costantemente vittime degli haters, che non si astengono mai dal giudicare, anche quando quei commenti sono decisamente fuori luogo. Ed è proprio ciò che è successo recentemente a Paris Hilton.

Diversi giorni fa, Paris Hilton è stata costretta a rispondere a tono ad alcuni haters che hanno giudicato ed insultato il suo bambino di soli 9 mesi, per via della forma della sua testa. Ogni bambino è meraviglioso a modo suo e un’anima così piccola ed innocente, non dovrebbe affatto diventare bersaglio di quelle troppe persone che non hanno altro a cui pensare, se non alla vita altrui. Sempre pronte a lanciare cattiverie pubbliche nei confronti delle star. E finché i giudizi riguardano la propria persona, può risultare facile ignorarli. Ma quando riguardano qualcuno di importante? Paris Hilton non è riuscita a rimanere in silenzio di fronte a coloro che hanno attaccato il suo bambino di soli 9 mesi.

Paris Hilton ha accolto tra le braccia, insieme al marito Carter Reum, il piccolo Phoenix grazie all’assistenza di una madre surrogata. Da quel momento la loro vita è cambiata, sono diventati due genitori pronti ad affrontare ogni nuova sfida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@parishilton)

I crudeli commenti sul figlio di Paris Hilton

Di recente, la star ha pubblicato una foto con in braccio il suo primogenito. Sotto il post, sono apparsi diversi commenti pubblicati da persone crudeli, che hanno giudicato la forma della testa del piccolo.

Deve avere molti pensieri lassù.

Ho sentito che questo bambino è stato creato il laboratorio.

Controlla questo bambino.

Quello è Stewie Griffin

Partorire deve essere stato un inferno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paris Hilton (@parishilton)

Questi sono solo alcuni dei crudeli commenti che la neo mamma è stata costretta a leggere. Ma Paris Hilton ha scelto di non starsene zitta e di rispondere a tono a tutte quelle persone meschine che non hanno altro da fare che prendere in giro suo figlio. A soli 9 mesi è già stato vittima di bullismo, ma non da parte di bambini, di adulti maleducati ed insignificanti.

Ci sono alcune persone malate in questo mondo. Il mio angelo è perfettamente sano. E si, certo che è stato visitato da un dottore, ha solo un grande cervello.

Di sicuro più grande di molti di loro!