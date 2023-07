Pasqualino Maione aggiorna i suoi fan sulla malattia: “Un altro ostacolo da superare”

A distanza di qualche mese dalla scoperta di un’infezione polmonare, Pasqualino Maione è stato ricoverato di nuovo in ospedale. Ad annunciarlo è stato lui stesso attraverso un video messaggio pubblicato sul suo account social. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, la maggior parte delle persone ricorderà Pasqualino Maione per essere stato un celebre concorrente di Amici di Maria De Filippi. Nel corso degli ultimi mesi, il volto televisivo è stato costretto ad affrontare qualche problema di salute. Alla luce di questo, aveva deciso di prendersi una pausa dai social.

Il racconto di Pasqualino Maione

Tuttavia, qualche giorno fa, il ragazzo è tornato su Instagram per aggiornare tutti i suoi fan sulla malattia. Nel dettaglio, ha raccontato di avere un altro problema di salute ad un rene e per questo motivo è stato ricoverato di nuovo in ospedale:

Ancora un altro ostacolo da superare. E sono ancora qua, eh già. Ciao ragazzi, mi faccio sentire dopo un po’ perché sono stato nuovamente ricoverato. Questa volta però per una cosa un po’ più lieve che però devo correggere assolutamente. Adesso ho un problema al rene e devo proprio correggerlo. Nulla di grave, non vi preoccupare. Però stare ancora qui mi snerva, mi fa stare un po’ agitato e anche nervoso. Insomma, devo dire che non ce la faccio più. Nulla, volevo soltanto salutarvi e augurarvi una buona giornata e ci rivediamo presto, fuori di qui spero, ciao a tutti.

D’altronde, lo scorso gennaio, Pasqualino Maione aveva annunciato di avere un’infezione polmonare la quale era arrivata al cervello causando una meningite. Queste erano state le sue parole:

Da tempo combatto con questa patologia che ha colpito il cervello e il midollo. I medici mi hanno presto appena in tempo e adesso stanno provando a farmi vivere al meglio e a farmi guarire. Adesso sono ancora in terapia, sono sotto controllo. La strada ovviamente è ancora lunga, ma ce la farò, ce la metterò tutta e adesso vi abbraccio.

Inutile dire che gli utenti del web e molti personaggi televisivi hanno mostrato tutto il loro affetto a l’ex volto di Amici di Maria De Filippi. Tra i numerosi messaggi di sostegno troviamo quello di Piero Chiambretti il quale ha voluto porre personalmente un saluto al ragazzo: