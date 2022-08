Pasqualino Maione ricoverato in ospedale: ecco come sta l’ex concorrente di Amici

Tutti ricorderanno Pasqualino Maione, il cantante che nel 2007 ha partecipato come allievo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, classificandosi terzo. Oggi il suo nome ha suscitato enorme interesse da parte dei giornali di cronaca rosa a causa delle sue condizioni di salute. Dovete infatti sapere che l’ex concorrente di Amici è stato ricoverato in ospedale.

Sulla sua pagina Instagram Pasqualino Maione ha annunciato di essere stato ricoverato in ospedale, affermando che le sue condizioni di salute non siano buone. Inutile dire che la notizia ha suscitato la preoccupazione dei moltissimi fan del cantante i quali hanno mostrato al giovane affetto e vicinanza.

Stando alle sue parole, pare che la colpa di tutto sia da attribuire al Covid. A riguardo, Pasqualino Maione ha scritto:

Non amo parlare molto della mia vita privata, uso i social per divertimento e soprattutto per lavoro ,ma in questo caso volevo dirvi una cosa importante. State attenti a questo maledettissimo Covid, io l’avevo sottovalutato, ma da 10 giorni sto passando l’inferno! Attenti ragazzi, davvero. Un abbraccio a tutti voi.

Queste parole sono state accompagnate da uno scatto che ritrae il braccio del cantante a cui è attaccata la flebo. Sono stati molti coloro che, dopo la notizia, hanno inviato all’ex allievo della scuola di Amici messaggi di affetto e vicinanza. Tra le tanto parole scritte per Pasqualino Maione possiamo leggere:

Noo, mi dispiace troppo.

E ancora:

Sei nelle nostre preghiere.

Oppure:

Torna più forte di prima.

Chi è Pasqualino Maione, l’ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi

Classe 1984, Pasqualino Maione è nato in Germania. In seguito si è trasferito con la famiglia in Italia, precisamente in provincia di Napoli. Vista la sua grande passione per la musica, nel 2007 entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante quell’edizione venne vinta da Marco Carta, Pasqualino riscosse grande successo classificandosi terzo. In questi giorni lotta per guarire dal covid e tornare sulle scene più forte di prima.