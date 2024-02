Patrimonio Ferragnez, scopriamo chi è il più ricco tra i due: l’indiscrezione impazza sul web

La storia d'amore tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficialmente finita ma in molti si chiedono come è diviso il loro patrimonio e chi sia il più ricco dei due, scopriamolo

Tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai ufficialmente finita. Anche se ci sono ancora molti nodi da sciogliere riguardo questa vicenda, le voci ed i gossip non si fermano. In molti si chiedono come finirà, non solo per ciò che riguarda la gestione dei bambini, ma anche del patrimonio di una delle coppie più amate del gossip italiano. La domanda che in molti si fanno riguarda proprio il patrimonio dei Ferragnez, scopriamo chi tra i due è il più ricco.

Fedez e Chiara Ferragni

Il discorso patrimoniale non è di semplice analisi, visto che siamo a conoscenza di molti beni della coppia, ma non di tutti. La coppia possiede moltissimi beni, molti di questi però, passano attraverso le loro società. Ma di certo sappiamo che l’attico a CityLife dove la coppia si è trasferita pochi mesi fa, è stato acquistato per 4,5 milioni di euro, da una delle società legate a Chiara Ferragni, la Ferragni Enterprise. Mentre Villa Matilda, la dimora sul Lago di Como, risulta essere stata acquistata per 5 milioni di euro dalla Flv immobiliare, società semplice gestita da Zedef Srl.

Queste le due case note che appartengono alla coppia. Ma,negli anni di relazione sono stati venduti ed acquistati molti beni. Entrambi i coniugi possiedono e gestiscono diverse aziende. La Ferragni possiede la Fenice Srl e la Tbs Crew Srl. Inoltre, insieme alla madre, ha creato la Ferragni Enterprise. Gli utili del 2022 di queste società superano il milione di euro.

Fedez invece, possiede la Zedef Srl e la ZDF Srl, fusa nel 2024 con Dream of Ordinary Madness Entertainamente Srl. Anche le aziende di Fedez, al 2022 hanno utili che superano il milione di euro l’anno. Inoltre, vanno considerati tutti gli utili da concerti, ospitate e collaborazioni varie.

Una valutazione per niente semplice, soprattutto non avendo una stima precisa dei loro averi. Ma, a rispondere a questa domanda, almeno in parte è la stessa Chiara Ferragni, grazie ad una storia Instagram del 2022 dove dice:

“Diaciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato.”

Chiara Ferragni

Sia Fedez che Chiara sono partiti da “nulla” ed hanno costruito le loro carriere. C’è da precisare che Chiara ha alle spalle una famiglia benestante, mentre Fedez no. Dunque al momento, sembra che il patrimonio io dei Ferragnez sia equamente diviso.