L’uscita dalla casa non ha di certo messo un freno a Patrizia De Blanck. La Contessa, intervistata da un giornalista di Chi, ha parlato dei suoi ex inquilini sottolineando di essere molto delusa da alcuni di loro. Chi?

Innanzitutto, la malcapitata Stefania Orlando. Le due hanno avuto alcuni dissapori che alla Contessa non sono proprio andati giù. Patrizia De Blanck ha anche avuto un confronto con il marito della gieffina. Al giornalista ha dichiarato:

Chi mi ha delusa di più? Stefania Orlando: la vera stratega di questa edizione. Mi è sempre stata alle calcagna per capire ogni mia singola mossa. Ora ho visto che si siede spesso dove mi mettevo io. Però di Patrizia De Blanck ce n’è una sola.

Sembra però che Stefania Orlando fosse dispiaciuta dall’uscita della Contessa. Ma la De Black non perdona: tutto finto. Ma è davvero così o è lei che è un po’ troppo severa?

Quando sono uscita ha anche pianto. Quelle erano lacrime di coccodrillo. Dal nulla è arrivato persino il marito, Simone Gianlorenzi, a farmi la lezioncina su come trattarla solo perché, durante qualsiasi confronto, la moglie iniziava a piangere per un nonnulla. Le dirò di più, mi ha anche chiesto di non nominarla e poi mi ha ripagata nominandomi. L’ha fatto dopo essersi messa d’accordo con Giulia e Rosalinda.