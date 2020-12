Di recente Patrizia De Blanck è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Una volta tornata alla sua vita normale ha fatto i conti con tutti i gossip che si sono aggirati intorno a lei per tutto questo tempo. Alla luce di questo, la celebre contessa è rimasta delusa da Barbara D’Urso poiché sostiene di aver ricevuto un trattamento irrispettoso da quest’ultima.

A seguito della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck non ha aspettato neanche un minuto per commentare tutte le chiacchiere che si sono dette sul suo conto. Dai dubbi sollevati sulla sua stirpe aristocratica alla presunta discendenza da Benito Mussolini, in questi mesi sono stati numerosi i gossip che hanno visto come protagonista la nota contessa.

Dopo aver abbandonato la casa più spiata d’Italia, Patrizia De Blanck si è lasciata andare ad un’importante confidenza. La contessa più famosa della tv ha deciso di raccontare a “Chi” le sue prime impressioni su come i vari giornali hanno parlato di lei durante la sua permanenza al GFVip.

Stando alle sue dichiarazioni, alla donna non le è piaciuto per niente il comportamento che la conduttrice di Live Non è La D’urso ha avuto nei suoi confronti:

Delusa da chi? Da Barbara D’Urso, da lei che conosce bene me e la mia famiglia mi sarei aspettata un trattamento diverso. Menomale che la mia Giada mi ha difeso.

Patrizia De Blanck ritiene che Barbara D’urso non abbia avuto un minimo di rispetto per il percorso che lei stessa ha vissuto all’interno del reality. Inoltre, la contessa ha portato alla luce anche i dubbi sollevati circa le sue origini nobili ed ha dichiarato che presto prenderà provvedimenti legali:

Sto sfogliando la blacklist che mia figlia ha aggiornato quotidianamente. Tutte le blatte che hanno messo in discussione le mie origini e la mia famiglia, le rivedrò nelle sedi opportune.

Non è tutto. Patrizia De Blanck si dice indignata e offesa da chi ha messo in dubbio la sua cura per l’igiene personale. Ecco le spiegazioni che la donna ha dato in merito alla questione: