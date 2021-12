Nella puntata del Grande Fratello Vip dello scorso lunedì 6 dicembre, Patrizia Pellegrino si è lasciata andare con Alfonso Signorini. Al conduttore ha voluto aprire il suo cuore raccontando tutti i difficili ostacoli che la vita ha deciso di metterle davanti. Dalla morte di suo figlio, avvenuta a soli 10 giorni dal parto, passando per la malattia dell’altra sua figlia e per il tumore che lei stessa ha dovuto combattere l’anno scorso.

In televisione riesce sempre a mantenere un sorriso smagliante sul volto che sembra invincibile, ma la vita reale ha messo più volte alla prova Patrizia Pellegrino.

Nella puntata di lunedì del GF Vip, la conduttrice, cantante e attrice ha aperto il suo cuore lasciando uscire tutti i dolori che l’hanno colpita nella vita. Partendo dalla morte di Riccardo, il suo bambino appena nato che si è spento 10 giorni dopo il parto.

Aveva superato la settimana, ma il giorno sono andata a prenderlo ed è entrato Pietro dicendomi che non c’era più. È stato come se una mano mi avesse strappato il cuore da dentro, come non ci fosse più nulla dentro di me.

Con l’adozione del piccolo Gregory Patrizia ha attutito un po’ il colpo, anche se, come ha affermato, la vera maternità l’ha sentita solo quando ha dato alla luce Tommaso.

Patrizia Pellegrino, la sua malattia e quella di sua figlia Arianna

Poi la show girl ha parlato anche della malattia che ha colpito sua figlia Arianna. Patrizia Pellegrino, mentre era incinta, ha scoperto che la bimba avrebbe avuto problemi per camminare e stare in piedi.

Dopo ogni operazione lei mi guardava negli occhi e mi diceva di odiarmi, perché non la accettavo per quello che era. Ma noi mamme vogliamo solo il meglio per loro, dar loro tutto per essere autonome. Per me è già perfetta e voglio solo questo.

In fine, Alfonso Signorini, i presenti in studio e i telespettatori hanno sentito il racconto legato al tumore che ha colpito Patrizia lo scorso anno.