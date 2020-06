Pau Donés, cosa significa Jarabe de Palo? Pau Donés si è spento dopo aver combattuto con grinta e coraggio una terribile malattia; ma sapete cosa significa Jarabe de Palo, il nome della sua band?

Pau Donés, il cantante dei Jarabe de Palo, si è spento a 53 anni. Con lui se ne va un grande talento che ha saputo incantare il mondo intero con le sue canzoni. Ma, oltre alla sua musica, a parlare al cuore di chi lo ascoltava erano le sue parole, così semplici e, nello stesso tempo, così profonde. Tutto aveva un significato nella vita di Pau Donés. Ma vi siete mai chiesto cosa significa Jarabe de Palo, il nome della sua band?

Cosa significa Jarabe de Palo? Adesso che Pau Donés, il leader non c’è più, in molti vorrebbero conoscere il significato del nome della band. In realtà, Jarabe de Palo è un’espressione in lingua spagnola e ha due significati.

Jarabe significa sciroppo o succo. Il termine Jarabe indica sia quello alimentare che quello usato in medicina, per esempio nella cura della tosse. In quel caso lo chiamano Jarabe para la tos. Jarabe significa anche la sostanza dolce e viscosa che viene utilizzata nella preparazione di dolci, dessert, bibite o liquori. Troviamo, infatti, jarabe de grosella o jarabe de menta (sciroppo di ribes, sciroppo di menta).

Palo, invece, significa bastone, pezzo di legno lungo e maneggevole e generalmente di forma cilindrica. Palo significa anche manico di scopa.

Ma Jarabe de Palo ha anche un secondo significato, più complesso ma anche più malizioso. I spagnoli la usano come locuzione quando vogliono dire che bisogna usare le maniere forti per risolvere cose di poco conto. Più o meno quando si cerca di incoraggiare qualcuno ad interrompere di netto un rapporto tossico o tirare di colpo per far cadere un dente che fa male. Jarabe de Palo può essere tradotto, dunque, come consiglio ad usare maniere brusche per risolvere le sciocchezze.

Come vedete, anche nel nome della band di Pau Donés c’è un significato che va al dilla delle parole. Adesso che lui non c’è più rimangono le sue parole, le sue canzoni, il suo talento, la sua voglia di vivere, la grinta che ha avuto nel combattere la sua malattia.

“La vita è una. Il futuro non esiste, chi conosce il futuro? Non posso sapere cosa succederà domani. Viviamo adesso e non perdiamo tempo pensando al futuro”. (Pau Dones)

Addio Pau…