Nel momento più buio della sua carriera, arriva una gioia per Paul Pogba: il centrocampista è diventato papà per la terza volta

In un periodo che definirlo fortunato proprio non si può, almeno a livello professionale, è arrivata una gioia enorme per Paul Pogba. Il centrocampista francese della Juventus, Paul Pogba è infatti diventato papà per la terza volta. Ad annunciarlo ci ha pensato lo stesso calciatore, che su Instagram ha dedicato parole d’amore a sua moglie Maria Zulay.

Credit: paulpogba – Instagram

Sono stati e sono tutt’ora anni difficilissimi quelli che Pogba sta vivendo, quanto meno per quanto riguarda la sua vita professionale. Dopo un inizio di carriera strepitoso, nel quale ha incantato il mondo con la maglia della Juventus addosso, si è trasferito al Manchester United nel 2016, continuando a giocare benissimo per il primo periodo.

Periodo che è culminato con la vittoria con la maglia della Francia nei mondiali di Russia 2018. Da lì, è iniziato il suo declino, fatto anche di momenti di forte depressione.

All’inizio di questa stagione, nonostante gli infortuni che continuano a compromettere le sue prestazioni sportive, la Juventus ha di nuovo creduto in lui e lo ha riportato a Torino, affidandogli la maglia numero 10 e le chiavi del centrocampo.

Quella che sembrava poter essere l’occasione giusta per rinascere, purtroppo, è stata ancora una volta spenta dalle sue precarie condizioni fisiche e continui infortuni che lo hanno condizionato. Anche e soprattutto a livello mentale.

Emblema di tutto ciò, la partita contro la Cremonese di poche settimane fa, quando per la prima volta da quando è tornato a Torino aveva iniziato la partita da titolare, ma per via dell’ennesima ricaduta era uscito dal campo in lacrime dopo 20 minuti.

Paul Pogba papà tris

Credit: paulpogba – Instagram

Tra le mille sfortune e gli infortuni, ieri è finalmente arrivata una gioia per Paul Pogba. Sua moglie, la modella boliviana Maria Zulay, ha infatti dato alla luce il loro terzo genito.

Non è chiaro in realtà se si tratti di un maschietto o di una femminuccia. Ciò che è sicuro, però, è che l’evento ha portato una ventata grandissima di gioia in casa Pogba.

E’ arrivato un nuovo membro della famiglia Pogba. Molto orgoglioso della mia Regina. Sono molto molto molto felice. Papà per 3!

Credit: paulpogba – Instagram

Così ha scritto il campione a corredo dello screenshot pubblicato sul suo profilo Instagram, scattato mentre era in videochiamata con sua moglie.

Immancabili gli auguri da parte della Juventus, che si è congratulata con Paul e Maria per la bella notizia. Lo stesso hanno fatto anche tanti compagni ed ex compagni di squadra di Pogba. Tra i tanti spuntano i commenti di Dybala, Bonucci, Paredes, Evra, Rashford e Di Maria.