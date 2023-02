Paura per Adriano Celentano, il cantante avvistato al pronto soccorso: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Adriano Celentano è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che il cantante sia stato trasferito in ospedale nella notte tra venerdì e sabato dopo aver accusato un malore. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Grande paura per Adriano Celentano. Nella giornata di ieri il giornale ‘La Provincia di Lecco’ ha condiviso la notizia secondo cui il ‘Molleggiato’, nella notte tra venerdì e sabato, sarebbe stato trasferito in ospedale in seguito ad un malore accusato nella sera mentre era insieme alla moglie Claudia Mori nella sua villa a Galbiate.

Inutile dire che la notizia sta facendo il giro del web ma non ha trovato conferma da parte dei famigliari del cantante i quali hanno deciso di rimanere in silenzio e di non esporsi in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in queste ultime ore.

Adriano Celentano in ospedale a causa di un malore: cosa è successo

La fonte che ha reso pubblica la notizia, ‘La Provincia di Lecco’, è riuscita a mettersi in contatto con alcune fonti che hanno confermato il trasferimento in ospedale di Adriano Celentano nella notte tra venerdì e sabato, dopo la mezzanotte.

Stando a quanto emerso pare che il cantante, dopo essere stato sottoposto a controlli medici, sia ritornato nella sua dimora, nella villa a Galbiate. Dunque la situazione non dovrebbe essere grave, e l’artista potrebbe già essersi ripreso dal malore che lo ha colpito nei giorni scorsi.

Fonti vicine all’ospedale in cui è stato trasportato il ‘Molleggiato’ hanno rivelato che Claudia Mori è rimasta vicina ad Adriano per tutto il tempo e, in seguito, l’artista è stato raggiunto anche dagli uomini della vigilanza personale che gli fanno da scorta. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.