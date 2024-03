Paura per Belen Rodriguez sulla neve: cos’è successo alla showgirl argentina

In questo weekend c'è chi, come Belen ha deciso di andare in montagna per sciare, ma la giovane showgirl ha affrontato una disavventura sulle piste.

Molte persone, soprattutto in questo periodo, approfittano del freddo per concedersi un piacevole weekend, o una settimana sulla neve. La montagna offre svago e divertimento per tutte le età. Infatti c’è chi si gode le giornate in baita gustando cioccolata calda e piatti locali e chi preferisce affrontare le piste da sci. Certo, sì sa: la montagna può essere bellissima, ma anche davvero impegnativa. Lo sa bene Belen Rodriguez che ha deciso di mettersi alla prova sulle piste, ma l’esperienza della showgirl non è stata delle migliori.

Belen Rodriguez

Belen, showgirl di origini argentine arrivata in Italia nel 2001, è molto famosa e si sente spesso parlare di lei. Solitamente si trova al centro di scandali amorosi, ma almeno per oggi la questione non è legata al cuore ma agli sci. La giovane ha deciso di concedersi un weekend lontano dalla città con degli amici, sommersa da montagne di neve. Nella serata di ieri il gruppo si è goduto una rilassante cena in baita a base di tortellini ed oggi hanno deciso di passare all’azione.

Belen sulla pista da sci

L’argentina, forse non molto abituata agli sci e alla neve da subito è apparsa leggermente impacciata, ma si sa: Belen non è una che si arrende facilmente. Quindi ha continuato a sciare insieme agli amici che le davano indicazioni su come posizionare gli sci durante la discesa. Seguendo le indicazioni degli amici, sembrava che Belen stesse riuscendo in questa impresa. Ad un certo punto però su una pista Belen, forse anche intimorita dalla discesa che la aspettava, parlando con l’amica ha detto:

“Amore è troppo così, voglio andare a casa”

L’amica scherzando le ha risposto che quella pista è frequentata anche da bambini piccoli, ma la showgirl non sembra convinta della risposta. Belen è una giovane intraprendente e avventurosa quindi, forse questa non sarà la sua ultima esperienza su gli sci e sulle piste.