Paura per la Regina Elisabetta, la sovrana è stata ricoverata: le sue condizioni

Il ricovero sembra essere stato consigliato alla sovrana dai medici per via precauzionale

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre la Regina Elisabetta è stata ricoverata. A riportare la notizia è il giornale ‘The Sun’ il quale ha dichiarato che il ricovero è stato consigliato alla sovrana per via precauzionale. Infatti, dopo una serie di esami effettuati la sovrana d’Inghilterra è tornata a casa.

Queste sono le parole che si leggono sulla nota divulgata da Buckingham Palace riguardo il ricovero della regina:

A seguito del consiglio medico di riposare per alcuni giorni, si legge nella nota diffusa da Buckingham Palace, la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini preliminari. E’ tornata al Castello di Windsor all’ora di pranzo e resta in buono spirito.

La Regina Elisabetta ricoverata: come sta ora la sovrana d’Inghilterra

Dopo la divulgazione della notizia del ricovero della Regina Elisabetta tra i sudditi è piombata la preoccupazione. Sono stati molto coloro che si sono interrogati riguardo le attuali condizioni di salute della sovrana.

Stando alle notizie circolanti sembrerebbe la notizia non riconduca a nulla di preoccupante. Dunque si tratta solamente di alcuni controlli necessari per valutare le sue condizioni di salute. Non a caso, dopo il ricovero, la sovrana è tornata a Palazzo dove ha continuato a lavorare.

Di recente la Regina Elisabetta ha ricevuto il premio di Anziano dell’Anno, gentilmente rifiutato tramite la pubblicazione di una nota che ha fatto molto chiacchierare: