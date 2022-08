Paura per Laura Torrisi, il maltempo colpisce la casa dell’attrice: rami degli alberi caduti nel suo giardino

In queste ultime ore Laura Torrisi è tornata ad occupare il centro delle principali pagine di cronaca rosa. L’attrice ha provato una vera e propria paura per il maltempo che si è scatenato in Toscana in questi giorni e che ha colpito la sua casa. Sui social l’ex compagna di Leonardo Pieraccioni ha mostrato i danni della sua casa.

In questi giorni un’ondata di maltempo ha colpito il nostro Paese provocando dei danni più o meno gravi. Tra le tante regioni colpite c’è piogge e temporali si sono abbattuti violentemente sulla Toscana. Qui vive l’attrice Laura Torrisi che sui social ha immortalato i danni che il maltempo ha causato nella sua abitazione.

Sui social l’attrice ha raccontato della grande paura vissuta nelle ultime ore a causa delle forti piogge e dei forti temporali. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Grazie dei messaggi, stiamo bene. Senza acqua nè corrente da 24 ore ma almeno il tempo sembra darci tregua (per ora).

E, continuando, Laura Torrisi ha scritto sulla sua pagina Instagram:

Siamo ancora in allerta gialla. Attendiamo la protezione civile e gruppo elettrogeno in attesa del ripristino delle utenze. Nel frattempo ripuliamo dai danni e dentro e fuori casa. Be positive sempre e comunque.

Per aggiungere un po’ di ironia alla situazione, l’attrice ha poi condiviso uno scatto che ritrae alcune delle sue stoviglie che si trovano sul terrazzo di casa mentre vengono bagnate dalla pioggia. Ad accompagnare l’immagine in questione un’ironica frase:

Lavastoviglie di ultima generazione, per info e brevetto contattatemi” ha scritto a corredo della storia che mostra i piatti, i bicchieri e le posate posizionati sul terrazzo di casa mentre vengono bagnati dalla pioggia.

Nonostante la grande paura provata, la Torrisi ha dichiarato di stare bene e di non aver subìto da parte del maltempo dei danni gravi.