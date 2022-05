Paura per Massimo Ranieri: il cantante cade durante uno show

Paura per Massimo Ranieri. Ieri sera l’artista napoletano si è reso protagonista di un brutto incidente che lo ha costretto ad interrompere lo show in cui si stava esibendo. Il cantante, infatti, è caduto mentre stava scendendo una scaletta posta al centro del palco. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Una notte turbolenta quella che ha vissuto Massimo Ranieri. Durante un’esibizione al teatro Diana di Napoli, quartiere Vomero, l’uomo è scivolato cadendo da una scaletta posta al centro del palco. La brutta disavventura ha costretto l’artista ad interrompere lo show ed ha provocato una grande preoccupazione tra gli spettatori e tra coloro che lavorano dietro le quinte.

Tempestivi sono stati il soccorso da parte dei presenti e la chiamata al 118. Una volta giunta al Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, Massimo Ranieri è stato sottoposto ad alcuni esami di valutazione del suo stato di salute e ad esami diagnostici.

Caduta dal palco per Massimo Ranieri: costola rotta e contusioni alla spalla destra

C’è da dire che dopo l’incidente Massimo Ranieri è rimasto sempre cosciente. La brutta disavventura ha causato al cantante la rottura di una costola e contusioni alla spalla destra e al dorso lombare. 71 anni, l’artista napoletano è caduto dopo essere scivolato per aver messo un piede nella posizione sbagliata.

Una notte dolorante e altamente preoccupante quella vissuta dal cantante al quale vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione. Massimo Ranieri si dice molto dispiaciuto per quanto accaduto e per l’interruzione dello spettacolo in cui si stava esibendo, dal titolo ‘Sogno e son desto’.

Attualmente non si conoscono i tempi di recupero per Massimo Ranieri. Dunque bisognerà aspettare ancora un po’ per scoprire quando il cantante potrà tornare a vivere la sua normale vita e ad esibirsi nuovamente, incantando tutti con la sua immensa voce.