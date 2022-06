Paura per Shakira: la cantante è stata ricoverata in ospedale

In questi ultimi giorni Shakira e suo marito Piquè stanno occupando le principali pagine di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la popstar e suo marito starebbero vivendo un periodo di profonda crisi a causa di alcuni tradimenti commessi dal calciatore. In queste ore un altro gossip si aggira attorno alla cantante. A causa di un malore Shakira sarebbe stata portata in ospedale.

Stando al giornale spagnolo ‘Hola!’ qualche giorno fa Shakira avrebbe accusato un malore e per questo sarebbe stata portata in ospedale. Il giornale spagnolo ha voluto sottolineare che questo fatto risale a prima della diffusione delle notizie riguardo il gossip tra la cantante colombiana e suo marito.

Oltre a pubblicare la notizia del malore di Shakira, il giornale spagnolo ha anche pubblicato una serie di scatti che immortalano il triste momento. Nelle immagini in questione si osserva la cantante che piange disperatamente. A consolarla suo marito e la madre Nidia del Carmen Ripoll.

Pare che la cantante colombiana avrebbe accusato un forte attacco d’ansia. Dopo il malore un’ambulanza ha trasferito la postar presso la clinica Tenno di Barcellona. Nonostante il grande spavento pare che le condizioni di Shakira non debbano causare alcuna preoccupazione.

Crisi tra Shakira e Gerard Piqué? Il calciatore avrebbe tradito la popstar

Nel frattempo stanno diventando sempre più insistenti le voci sulla profonda crisi che in questo ultimo periodo Shakira e suo marito starebbero attraversando. Pare infatti che il calciatore abbia tradito la popstar colombiana con una studentessa e hostess di venti anni.

Attualmente i diretti interessati non hanno smentito né confermato le voci in circolazione. Shakira e Piqué hanno preferito non replicare al gossip riguardante la loro vita privata. Al momento, dunque, la coppia preferisce rimanere in silenzio. Un amore durato ben 12 anni e che ora sembra essere giunto al capolinea.