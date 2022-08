"Benvenuto Liam": il cantante Payà dei Boomdabash è diventato papà per la prima volta ed ha mostrato il piccolo Liam su Instagram

Una gioia immensa per il cantante, che insieme ai suoi compagni di band sta facendo ballare l’Italia ormai da anni, e per sua moglie. Payà dei Boomdabash è infatti diventato papà per la prima volta. Ad annunciarlo ci ha pensato proprio lui, che su Instagram ha pubblicato delle bellissime foto con il suo piccolo Liam.

Credit: payaboomdabash – Instagram

Che la notizia di un figlio in arrivo fosse stata accolta con enorme felicità dal cantante, lo si era capito dall’inizio. Da quando qualche mese fa, subito dopo aver scoperto della dolce attesa, aveva pubblicato le foto e il video che mostravano l’ecografia.

Stavolta facciamo sul serio ohimmè cè me sentu comu lu sule lu mare e lu ientu! LIAM 💙

Messaggio in dialetto pugliese stretto ovviamente, ma che non nascondeva già da allora un entusiasmo fuori dal normale.

Poi una settimana fa, tra i tanti post pubblicati dal cantante ne è apparso un altro che con i palchi e la musica non c’entrava nulla. Il protagonista assoluto era il pancione di sua moglie pronto ormai a dare alla luce il piccolo Liam.

Solo poche ore più tardi, un altro album su Instagram che raccontava i primi attimi di vita del bambino appena nato. Stanco visibilmente, così come la sua mamma, ma in perfetta salute.

Credit: payaboomdabash – Instagram

Anche nei giorni successivi Payà non ha trattenuto la felicità ed ha pubblicato altre foto con il suo piccolo, sottolineando il suo amore per il bimbo.

Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti dal cantante. Da fan, ma anche da tanti amici e colleghi della musica. Tra questi Annalisa, Alessandra Amoroso, Fausto Leali, Giusy Ferreri, Baby K e tanti altri.

Payà e il successo con i Boomdabash

Credit: payaboomdabash – Instagram

I Boomdabash sono senza dubbio uno degli esperimenti musicali meglio riusciti degli ultimi anni in Italia.

Fondati nel 2002, hanno trovato un enorme successo dal 2010 circa in poi.

Animali da palcoscenico, i loro ambienti naturali sono senza dubbio la radio e le spiagge italiane, dove i loro brani fanno da colonna sonora costante.

Innumerevoli le hit, soprattutto estive, che hanno portato il gruppo pugliese in cima a tutte le classifiche.

Attualmente, la canzone “Tropicana“, scritta e cantata insieme ad Annalisa, è uno delle più passate in radio e nei locali.