Perché a Will Smith non gli è stato tolto l’Oscar? Il motivo è decisamente inaspettato

Dopo il pungo a Chris Rock, Will Smith riceve il premio Oscar, ecco il motivo per cui non gli è stato tolto

Senza alcuna ombra di dubbio, la vicenda risalente alla settimana scorsa tra Will Smith e Chris Rock è una delle più dibattute del momento. Il video del celebre attore che tira uno schiaffo al comico ha fatto il giro del mondo. Ma perchè all’uomo non gli è stato tolto l’Oscar? Scopriamo insieme il motivo!

La vicenda tra Will Smith e Chris Rock continua a far molto rumore all’interno del mondo del web. Tuttavia, nel corso degli ultimi giorni sono emerse alcune indiscrezioni in merito a quanto accaduto durante la prestigiosa cerimonia degli Oscar. Ecco tutti i dettagli.

Durante la cerimonia degli Oscar 2002 al Dolby Theatre di Los Angeles, Will Smith si è reso protagonista di uno sconveniente episodio. Il celebre attore è salito sul palco ed ha sfreggiato un pungo in faccia a Chris Rock dopo che quest’ultimo ha fatto una battuta su sua moglie Jada Pinkett Smith.

A seguito dello schiaffo, l’attore è tornato in modo tranquillo al suo posto tra il pubblico. Dunque, nonostante il terribile gesto, Smith è salito di nuovo sul palco per ricevere il suo premio e viveresi il momento di gloria.

Tuttavia, ad impedire che l’attore venisse cacciato fuori dal teatro è stato lo stesso Chris Rock. Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, quest’ultimo avrebbe insistito affinchè Smith restasse per non rendere la situazione peggiore di quanto già lo era.

Dunque, è stato solo grazie alla decisione del noto comico che il responsabile del terribile gesto ha potuto ricevere il premio Oscar che gli spettava. Tuttavia, in data 18 aprile 20200, il consiglio dell’organizzazione prenderà le giuste decisione su quali saranno i provvedimenti della reazione del 53enne. Non è tutto. Alcuni agenti della polizia erano fuori il teatro per arrestare l’attore. Anche in questo caso Rock avrebbe evitato il peggio.