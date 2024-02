Perché sulla maglia di Alfa c'è sempre un cuore? La scelta del look per il Festival di Sanremo 2024

Di sicuro lo hanno notato tutti. Per quale motivo Alfa indossa sempre una maglietta con un cuore disegnato? L’artista in gara per la 74esima edizione del Festival di Sanremo è salito sul palco dell’Ariston con un look semplice: pantalone nero, t-shirt nera con un piccolo cuore giallo, nero o colorato.

È stato proprio lui a rispondere alla domanda sul suo abbigliamento ai microfoni di Rtl 102.5:

Non voglio avere brand troppo costosi addosso. Non mi sentirei a mio agio. Vado con il mio cuore giallo addosso, declinato in tante forme. È il mio marchio distintivo.

Un simbolo quindi, semplice e bello, per distinguersi dagli altri. Un cuore su ogni maglietta che ha indossato sul palco dell’Ariston. L’artista in gara lo ha definito il suo marchio di fabbrica. Un dettaglio che lo distinguerà sempre, Alfa sarà ricordato come l’artista di Sanremo 2024 con il cuore sulla maglia!

Perché non indossare abiti delle marche più famose? Il giovane rapper romantico, è così che tutti ormai lo chiamano, vuole semplicemente essere se stesso e come lui stesso ha detto, vestito con un look che non gli appartiene, lo metterebbe a disagio e non vivrebbe questa esperienza indimenticabile come ha sempre sognato.

Alfa gareggia nella 74esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Vai. Un inno alla vita, che spinge le persone ad andare avanti, senza mai guardarsi indietro. L’artista ha rivelato che parte del suo testo, è una frase di suo nonno: “C’è chi corre perché scappa e chi corre perché insegue”. Il suo è un successo enorme e per questo Alfa ha intenzione di correre per inseguire. È già pronto per il suo tour, dal 24 febbraio al 21 aprile!

Durante la semifinale, l’artista ha emozionato tutti con la sua esibizione insieme a Roberto Vecchioni. Hanno cantato la canzone Sogna ragazzo sogna. Il pubblico si è alzato in piedi, una standing ovation per Alfa e Vecchioni. L’artista in gara aveva gli occhi lucidi, è riuscito a stento a trattenere le lacrime per l’immensa emozione.