Durate l’esibizione di Irama sul palco dell’Ariston per la 74esima edizione del Festiva di Sanremo, con il suo brano Tu no, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio.

L’artista aveva un filo rosso al polso. Per quale motivo? La scelta di Irama ha un motivo particolare? La risposta è si! Nessun difetto degli stilisti che si sono occupati del look del cantante. Si tratta di un dettaglio che simboleggia una leggenda orientale. Ovvero quella del filo rosso del destino. Ma cosa significa?

Nella cultura giapponese e cinese, si crede che tutti, dal momento della nascita, indossino un filo rosso invisibile legato al mignolo della mano sinistra che li collega alla propria anima gemella. Un filo invisibile che collega due persone che il destino farà incontrare. Lo stesso Irama, ha parlato di quel dettaglio notato dal pubblico, durante un’intervista con Radio 105, ancor prima di salire sul palco dell’Ariston. Ecco le parole dell’artista:

Quando partecipo al Festival di Sanremo presento sempre solo una canzone a cui tengo. E questa è la prima che ho scritto durante il nuovo anno e mantiene molto il filo rosso del disco che ha anche un’anima soul. Poi l’ho fatta sentire ad Amadeus ed era entusiasta. Parla della mancanza e delle distanza e racconto molto di me in modo schietto e sincero.

La collana di Irama sul palco dell’Ariston

Non è l’unico dettaglio notato durante l’esibizione di Irama. Mentre si esibiva con il brano Tu no, l’artista stringeva tra me mani una collana. Un altro dettaglio che ha incuriosito tutti. Non ha rivelato nulla al riguardo, ma i fan hanno ipotizzato che molto probabilmente si tratta di un oggetto che apparteneva alla nonna scomparsa, una delle persone più importanti della sua vita, che forse ha voluto portare con se al Festival di Sanremo 2024.