Manuel non ha perdonato il suo papà, ma al pubblico non è sfuggito un curioso dettaglio

La storia di Manuel e del suo papà Giuseppe è arrivata a C’è Posta per Te, il seguitissimo programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Un genitore che ha cercato suo figlio, con il quale non parla da ben 2 lunghi anni. E un figlio che ha deciso di chiudere ogni rapporto, dopo che l’uomo ha lasciato sua madre e ha deciso di vendere la casa.

Credit: C’è Posta per Te

Il pubblico non ha potuto fare a meno di notare che Manuel indossava un guanto alla mano destra e la curiosità si è fatta strada. Ma prima di rispondere, vediamo cosa è accaduto tra padre e figlio.

Tutto risale al 2019, quando papà Giuseppe inizia una relazione extraconiugale con un’altra donna e alla fine lascia sua moglie. Non molto dopo, l’uomo subisce due gravi lutti in famiglia e durante i funerali non permette alla sua ex moglie di essere presente, perché al suo fianco c’è la nuova compagna. Dopo diversi giorni, Giuseppe confessa tutto ai suoi figli e Manuel accetta la notizia con difficoltà. Nonostante tutto, continua a parlare con il genitore. Stessa cosa succede con l’altro figlio. Il capolinea arriva quando il padre, per via di alcuni problemi economici, decide di vendere la loro casa. La casa dove Manuel era cresciuto. Così, il ragazzo decide di tagliare ogni rapporto con Giuseppe.

Credit: C’è Posta per Te

Dopo due anni, l’uomo prova a riallacciare i rapporti grazie a C’è Posta per Te. Aperta la busta, Manuel si alza e lascia lo studio, non permettendo al padre di parlare. Poi, ci ripensa, torna e lo ascolta. Ascolta le sue scuse, ma non riesce a perdonarlo. Dopo un confronto con Maria De Filippi, chiude la busta.

Credit: C’è Posta per Te

La loro storia ha fatto molto discutere sul web e gli utenti hanno notato un particolare che li ha incuriositi molto. Perché Manuel indossava un guanto alla mano destra? Tante le teorie che si sono fatte strada sul web, ma in verità il motivo non è stato svelato. Per il pubblico sono queste le due ipotesi più plausibili: il ragazzo ha voluto coprire un tatuaggio vistoso oppure quel guanto non era altro che la fasciatura per un’ustione.