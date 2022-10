Perchè Marco Bellavia non è presente al GFVip? Il suo manager svela il motivo

Il manager di Marco Bellavia ha rivelato il motivo per cui l'ex gieffino non è presente nello studio del GFVip

Nonostante la sua breve permanenza all’interno della casa, Marco Bellavia è stato uno dei concorrenti più amati e stimati della settima edizione del Grande Fratello Vip. I fan del programma condotto da Alfonso Signorini hanno notato che l’ex gieffino non è presente in studio durante le dirette. Il motivo? A svelarlo ci ha pensato il suo manager.

A seguito di comportamenti infelici da parte di alcuni inquilini della casa più spiata d’Italia, Marco Bellavia ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Tuttavia, al contrario di tutti i concorrenti squalificati o eliminati, l’ex gieffino non partecipa alle dirette nello studio di Alfonso Signorini.

L’assenza dell’ex conduttore di Bim Bum Bam nel corso delle dirette del Grande Fratello Vip non è passata in osservata al pubblico italiano. Alla luce di questo numerose sono state le persone che si sono chieste come mai Bellavia non starebbe ricevendo lo stesso trattamento dei suoi ex compagni. A svelare il motivo è stato il manager dell’uomo, Tony Toscano.

Stando a quanto rivelato da quest’ultimo, l’assenza dell’ex gieffino nello studio di Alfonso Signorini non sarebbe stata una scelta personale ma degli autori del programma. Questa è stata la risposta dell’uomo ad una domanda diretta relativa alla questione emersa sui social:

Purtroppo non dipende da noi, è il GF che decide.

Alla luce di questo, inutile dire che diversi telespettatori hanno sollevato numerose polemiche. Infatti, nel momento in cui è stato risolto il mistero, la redazione del reality show è finita nel mirino delle critiche. In molti accusano gli autori del programma di prendere decisioni incoerenti come per esempio quella di invitare Ginevra Lamborghini in studio e far rimanere Marco Bellavia a casa.