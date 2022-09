Una gioia immensa, la quarta, per il famosissimo attore americano di nascita ma italiano di origini. Peter Facinelli, noto soprattutto per il suo ruolo nella saga di Twilight, ha annunciato sui social di essere diventato papà per la quarta volta. Mistero sia sul genere del bebè, sia sul nome scelto per il nascituro. Noto invece il nome della donna che le ha regalato questa felicità. Si tratta dell’attrice e scrittrice Lily Anne Harrison, di 15 anni più giovane.

Peter Facinelli è nato nel Queens a New York il 26 novembre del 1973, ma il suo è un legame molto forte con l’Italia, essendo entrambi i suoi genitori nati e cresciuti nel bel paese.

Dopo aver studiato recitazione, ha esordito da attore a teatro. La prima apparizione sul grande schermo, invece, è arrivata nel 1995, quando ha fatto parte del cast di “Angela” di Rebecca Miller.

Importante anche la sua carriera televisiva. Ha infatti recitato in diversi episodi di molte serie tv di grande successo, come Six Feet Under, Law & Order – I due volti della giustizia, Fastlane e molti altre.

Al cinema, tra i tanti, sono tre i ruoli di maggiore spessore da lui interpretati e che lo hanno fatto entrare nell’elite. Nel 1999 ha recitato in The Big Kahuna, al fianco di mostri sacri come Danny De Vito e Kevin Spacey. Nel 2002 ha interpretato il ruolo del malvagio in Il Re Scorpione, al fianco di Dwayne Johnson.

Nel 2008, invece, ha vestito per la prima volta i panni di Carlisle Cullen, il patriarca della famiglia protagonista della saga di Twilight.

Quarto figlio per Peter Facinelli

Riguardo alla vita privata di Peter Facinelli, si sa che nel 2001 si è sposato con la collega attrice Jennie Garth.

La loro storia è terminata con un divorzio nel 2013, ma insieme i due hanno dato alla luce tre figlie: Luca Bella nel 1997, Lola Ray nel 2002 e Fiona Eve nel 2006.

Successivamente l’attore ha frequentato l’attrice Jamie Alexander, con la quale è restato dal 2013 al 2016.

Nello stesso anno ha iniziato la love story con l’attrice e scrittrice Lily Anne Harrison, di 15 anni più giovane, con cui ancora oggi è legato. Legame ora fortificato dalla nascita del quarto figlio di Peter.

Sull’annuncio pubblicato su Instagram dall’attore, non compaiono dettagli riguardo al genere e al nome del nascituro.