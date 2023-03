Pier Silvio Berlusconi e il regalo fatto alle conduttrici Mediaset nel giorno della festa della donna: di cosa si tratta

Pier Silvio Berlusconi si è reso protagonista delle pagine dei principali giornali di gossip nel giorno della Festa della donna. Stando a quanto rivelato da ‘Dagospia’ e da ‘Il Fatto Quotidiano’, l’amministratore delegato di Mediaset ha deciso di fare un regalo speciale alle conduttrici dell’azienda proprio nel giorno della loro festa. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di regalare delle mimose a tutte le conduttrici che lavorano in casa Mediaset. Oltre a ciò, l’amministratore delegato dell’azienda, oltre al mazzo di mimose, ha fatto recapitare alle conduttrice anche un bigliettino di ringraziamenti. A rendere pubblico cosa c’era scritto è stata Barbara D’Urso durante una storia condivisa sulla sua pagina Instagram.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha deciso di condividere con i suoi followers il regalo fatto da Pier Silvio Berlusconi nel giorno della festa della donna. Barbara D’Urso ha infatti condiviso un’Instagram Story che ritrae un mazzo di mimose e un biglietto di ringraziamento inviati dall’amministratore delegato Mediaset.

Queste sono state le parole che Pier Silvio Berlusconi ha scritto per le conduttrici che lavorando per la sua azienda:

Buona Festa della donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio.

Come già anticipato, la notizia è stata resa pubblica dai giornali ‘Dagospia’ e ‘Il Fatto Quotidiano’.

Queste sono state le parole con cui Giuseppe Candela ha commentato il gesto di cui si è resa protagonista Pier Silvio Berlusconi:

Omaggio esclusivo di Pier Silvio Berlusconi a D’Urso? No, oggi tutte le lavoratrici Mediaset (dalla signora del gabbiotto alla dirigente per intenderci) hanno trovato mimosa e biglietto: “Buona Festa della Donna e sempre grazie per il tuo impegno. Pier Silvio.