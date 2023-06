Silvio Berlusconi, il figlio Luigi potrebbe raccogliere la sua eredità

Silvio Berlusconi ci ha lasciati qualche settimana fa lasciando un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo amavano. Il cavaliere si è spento alla clinica San Raffaele di Milano per le conseguenze di una leucemia che lo aveva colpito.

Grande commozione in tutta Italia per la scomparsa di uno dei imprenditori e personaggi politici più attivi degli ultimi 40 anni. È attesa ora per scoprire l’eredità e il testamento che ha lasciato. Curiosità soprattutto nei confronti di Marta Fascina che gli è stato accanto in questi ultimi anni di vita. Per quanto riguarda le aziende non dovrebbero esserci particolari stravolgimenti con i 5 figli a spartirsi l’enorme patrimonio. Per Marta invece probabile che Berlusconi gli abbia lasciato una cospicua somma di denaro e l’usufrutto sulla villa di Arcore.

Fonte: web

Quanto ai figli, tra i 5 chi ha suscitato maggiore curiosità soprattutto ai funerali è stato l’ultimo, Luigi, il più giovane nato dal matrimonio con Veronica Lario.

Luigi è sposato con Federica Fumagalli con la quale ha due figli: Emanuele Silvio nato nel 2021 e Tommaso Fabio nato nell’ottobre del 2022, il famoso diciassettesimo nipotino di Silvio Berlusconi.

In tanti si sono soffermati sullo stile di Luigi e lo considerano l’erede naturale di Silvio anche se non oggi, ma in futuro. Anche al funerale ha colpito per la sua eleganza e bellezza tanto da suscitare più di un commento sui social. Questo ha scatenato anche l’ira del giornalista Fulvio Abbate che su Twitter ha commentato così: “Il paese reale, nutrito a GfVip, che adesso sui social si sofferma su “quant’è bono Luigi Berlusconi” (sic) merita solo l’asteroide. Altro che Scuola Holde”.

Luigi Berlusconi è molto riservato e della sua vita si conosce molto poco. Ama stare fuori dai riflettori, anche il suo matrimonio è stato delegato a pochi amici stretti.

In tanti però credono che lui abbia il carisma e la personalità adatta per poter raccogliere un giorno l’eredità del papà Silvio.