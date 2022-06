Una gioia ed un orgoglio incalcolabili per Pierluigi Pardo. Il giornalista e cronista sportivo romano, infatti, in questi giorni è diventato papà per la prima volta. Con il post che è servito ad annunciare la nascita del suo bambino, ha svelato per la prima volta anche il nome e l’identità della sua compagna.

Al contrario di tanti suoi colleghi del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, Pierluigi Pardo non ha mai amato condividere i fatti della sua vita privata sui suoi profili social, che usa più che altro per motivi lavorativi.

Tuttavia aveva fatto un’eccezione qualche mese fa, quando aveva pubblicato una foto di una camicia da neonato bianca e rossa, corredandola con la didascalia “Work in Progress”.

Il settimanale Chi aveva poi tolto ogni dubbio, scrivendo che il giornalista sarebbe presto diventato papà per la prima volta.

E oggi, quel giorno tanto atteso da colui che è una delle voci del calcio italiano, è finalmente arrivato. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui appare il suo bimbo appena nato. Ma il piccolo nello scatto non è solo.

Pierluigi Pardo presenta la sua compagna

Nell’istantanea, infatti, il piccolo posa in braccio alla sua mamma. In tanti si chiedevano chi fosse la compagna di Pardo. Colei che stava per regalare al giornalista questa gioia immensa. A svelare la sua identità ci ha pensato lui stesso, taggandola direttamente nel post.

Lei si chiama Lorenza Baroncelli, ha 41 anni ed è un architetto e urbanista molto conosciuta e apprezzata nel settore. Tanto che ha da poco chiuso la sua esperienza da direttore artistico della Mostra Triennale di Milano.

Fino a 4 anni fa, invece, ricopriva il ruolo di assessore alla rigenerazione urbana di Mantova. Un incarico molto stimolante e prestigioso, come lo ha definito lei stessa, essendo stata la prima d’Italia a ricoprirlo.

Riguardo alla storia d’amore con Pardo restano i dubbi su quando essa è iniziata e sul nome che hanno scelto per il loro bambino.

Nel frattempo i due hanno fatto il pieno di commenti di auguri da parte di tantissimi fan , ma anche di molte personalità note del mondo dello spettacolo. Tra questi spuntano i nomi di Alessandro Cattelan, Melissa Satta, Diletta Leotta, Francesca Barra e tanti, tantissimi altri.