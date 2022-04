Gioia immensa per il conduttore e commentatore sportivo Pierluigi Pardo: su Instagram l'annuncio dell'imminente arrivo della cicogna

Una notizia bellissima quella apparsa sul settimanale Chi e, ancora prima, condivisa dal diretto interessato sui suoi canali social. Il commentatore sportivo, giornalista e presentatore, Pierluigi Pardo, infatti, sta per diventare papà per la sua prima volta. Una gioia che arriva all’età di 48 anni. Ancora ignoto il nome della compagna che gli donerà questa gioia.

Credit: pierluigipardo – Instagram

Al contrario di molti altri suoi colleghi della televisione, dello spettacolo in generale e del mondo dello sport, Pardo non ha mai amato condividere momenti e notizie della sua vita privata. Né durante le interviste o trasmissioni che conduce, né sui suoi profili social che comunque sono molto attivi.

In questo caso, però, pare aver fatto un’eccezione. Un paio di mesi fa è apparsa una foto sul suo account Instagram, che effettivamente lascia ben poco spazio ai dubbi.

Lo scatto ritrae una camicia da bebè di colore rosso e bianco e nella didascalia c’è scritto “work in progress”. Due indizi che fanno una prova, dunque.

Pierluigi sta per diventare papà, questo è certo. È certo anche il fatto che si tratti del suo primo figlio e che si tratterà di un maschietto, come conferma anche il settimanale Chi.

Ciò che ancora non è noto sapere, sono il nome della sua compagna e prossima neo mamma, la presunta data di nascita e il nome che il bebè stesso avrà.

Carriera e vita privata di Pierluigi Pardo

Credit: pierluigipardo – Instagram

Pierluigi Pardo è nato a Roma il 4 marzo del 1974 ed è un giornalista sportivo, commentatore sportivo e presentatore.

Dopo la laurea, conseguita nel 1999 all’Università La Sapienza di Roma, svolge una doppia attività. Quella di marketing assistant brand manager presso un’azienda della capitale e quella di cronista sportivo sulle reti televisive di Tele+ e nelle emittenti radiofoniche romane.

Partendo dall’emittente Stream nel 2001, è passato poi a Sky, Mediaset Premium, Mediaset e attualmente lavora per Dazn.

È stata la voce della telecronaca ufficiale del video game Pro Evolution Soccer dal 2008 al 2014, prima di diventare quella ufficiale di Fifa.

Credit: pierluigipardo – Instagram

Diversi anche i libri pubblicati e scritti in collaborazioni di altri importanti personaggi calcistici come Antonio Cassano e Jose Altafini.

È stato sposato con Simona Galimberti, importante imprenditrice nel mondo della pasticceria, dal 2014 al 2018.

Ora ha ritrovato l’amore ma, come detto in precedenza, non è ancora noto il nome della sua nuova compagna.