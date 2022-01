Senza alcuna ombra di dubbio, Il Volo è uno dei gruppi musicali più amati all’interno del mondo della musica. Il trio, che ha iniziato la sua carriera artistica a Ti lascio una canzone, è composto da: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Di recente il primo ha deciso di fare un cambio di look e adesso appare irriconoscibile agli occhi di tutti.

Il trio de Il Volo, oltre che per la loro brillante carriera artistica, è sempre al centro della cronaca rosa anche per quanto riguarda la loro vita sentimentale. In particolare, circolano numerose chiacchiere sul web circa le loro relazioni. Tuttavia, attualmente l’unico single è Piero Barone il quale di recente è apparsi irriconoscibile sui social. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Piero Barone ha deciso improvvisamente di fare un cambio look drastico. Uno dei tre tenori più amati all’interno del mondo della musica ha rivoluzionato completamente il suo aspetto togliendo gli occhiali e tagliando a zero la barba.

Lui stesso ha mostrato la sua inaspettata trasformazione sul suo profilo Instagram lasciando tutti i fan senza fiato. Infatti, il selfie che nel giro di poche ore è diventato virale sul web, ha fatto emergere numerosi commenti. Tra questi ultimi quello di Alessandro Cattelan il quale ha scritto:

Chi è questo ragazzo?

Il Volo: la vita sentimentale di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble

Così come per ogni altro personaggio pubblico, anche la vita privata dei tre tenori, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble è sempre sotto la luce dei riflettori. In particolare, sono circolate numerose indiscrezioni circa le loro relazioni sentimentali.

Per quanto riguarda il terzo, lui stesso ha ammesso di essere innamorato di Eleonora mentre il secondo è impegnato con Ana Paula Guedes, una nota ballerina brasiliana. Invece attualmente Piero è single, dopo la relazione avuta con la figlia di Massimiliano Allegri. Il nuovo look del tenore potrebbe rimandare ad una nuova storia d’amore? Non ci resta che scoprirlo!