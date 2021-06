Pietro Taricone, 11 anni fa ci lasciava il grande guerriero

Il 29 giugno del 2010 ci lasciava Pietro Taricone a causa di un incidente con il paracadute che gli è costato la vita. A 11 anni esatti dalla sua scomparsa, molti hanno voluto ricordare il grande guerriero. In particolar modo la compagna e mamma della piccola Sophie, Kasia Smutniak, lo ha voluto ricordarlo tramite un post su Facebook.

Originario di Trasacco, un paese in provincia dell’Aquila, in Abruzzo, Pietro Taricone è stato uno dei personaggi che hanno fatto la storia del Grande Fratello. Dopo la sua esperienza nel reality, la sua popolarità è cresciuta molto fino a diventare uno dei personaggi più amati del piccolo schermo.

Sul set del film Radio West, Pietro Taricone ha conosciuto la compagna Kasia Smutniak dalla quale ha avuto la sua piccola Sophie. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati fino al giorno del tragico incidente in cui Pietro è rimasto coinvolto.

Grande appassionato di paracadutismo, la mattina del 28 giugno 2010 Pietro Taricone è rimasto coinvolto in un incidente in cui impattò al suolo in un lancio vicino a Terni. Le indagini svolte hanno portato alla luce che si è trattato di un errore di calcolo della manovra di atterraggio e che è costata la vita a Pietro.

Cremato a San Benedetto del Tronto, le sue ceneri sono state poi trasferite nella tomba di famiglia a Trasacco, suo paese di origine. La compagna Kasia Smutniak lo ha voluto ricordare con queste parole:

Chiunque lo abbia conosciuto ha capito che era una persona speciale, era veramente unico. Lui era sempre riservato, sensibile e molto schietto. Io sono stata la più fortunata perché l’ho avuto per otto anni tutto per me.

L’attrice polacca ha aperto in Nepal un’associazione Onlus che porta proprio il nome di Pietro Taricone. La sua bellezza e la sua ironia hanno fatto di Pietro Taricone una persona che rimarrà per sempre nei cuori di tutti noi.