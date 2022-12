Pinuccia sviene a Uomini e Donne ma la redazione censura la scena

Senza alcuna ombra di dubbio, Pinuccia è una delle concorrenti del trono over più chiacchierate e popolari di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate, la dama di Vigevano si è resa protagonista di un finto svenimento. Tuttavia la redazione del reality show ha deciso di censurare la scena. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Pinuccia ha terminato il suo percorso nel programma di Uomini e Donne. Tuttavia la dama di Vigevano non se ne è andata nel migliore dei modi dallo studio di Maria De Filippi. Infatti, nel corso dell’ultima puntata a cui ha partecipato, lei stessa si è scagliata in modo pesante contro Alessandro Rausa, ha risposto alle accuse degli opinionisti e infine è stata sollecitata ad abbandonare il programma dalla conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Non è tutto. Stando ad alcune indiscrezioni che sono emerse in rete, sembra che la concorrente del trono over abbia anche simulato uno svenimento. In ogni modo, i telespettatori italiani non hanno potuto cogliere queste dettaglio perché gli autori del programma hanno deciso di censurare la scena.

Alla luce di questo, sul web si sono scatenate numerose polemiche contro tale decisione. Nonostante questo, sembra che lo staff che collabora con Maria De Filippi non abbia nessuna intenzione di cambiare idea. Probabilmente, potrebbe essere stata la stessa Pinuccia a richiedere la censura dopo aver compreso di non aver fatto una bella figura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Pinuccia abbandona Uomini e Donne

Nel corso dell’ultima messa in onda di Uomini e Donne, la dama di Vigevano si è resa protagonista di una furiosa lite con Alessandro Rausa. La donna si è mostrata ai limiti della violenza verbale nei confronti dell’uomo tanto da costringere Maria De Filippi ad intervenire e cacciarla dallo studio.