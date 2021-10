Belen Rodriguez nuovamente al centro delle polemiche. Questa volta ad accendere la scintilla tra il popolo della rete sono stati alcuni scatti che la showgirl argentina ha condiviso sulla sua pagina Instagram. Le foto in questione riguarda la nuova cameretta del suo primogenito, Santiago. La nuova stanza non sembra essere per niente piaciuta al popolo della rete.

Molto attiva sui social, dove è seguitissima, Belen Rodriguez è solita condividere momenti non solo della sua vita lavorativa ma anche di quella privata. Nella sua pagina social, infatti, possiamo trovare scatti dedicati al suo compagno, Antonino Spinalbese, ma soprattutto ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Proprio uno scatto riguardante il suo primogenito ha posto la showgirl argentina al centro delle polemiche.

La conduttrice di Tu Si Que Vales ha voluto condividere con i suoi milioni di followers l’arrivo della nuova cameretta di Santiago. Così la showgirl ha pubblicato alcuni scatti riguardanti la nuova stanza del suo primogenito. Agli occhi dei fan della showgirl argentina non sono passati inosservati alcuni dettagli.

Alcuni followers di Belen Rodriguez, infatti, non hanno potuto fare a meno di commentare negativamente gli scatti ritraenti la nuova cameretta di Santiago. Tra le tante critiche rivolte a Belen, possiamo leggere:

È brutta e spenta e pesante per un bambino.

Altri, invece, hanno preferito commentare la nuova stanza di Santiago con una sola parola:

Orribile.

I fan, comunque, non hanno potuto fare a meno di notare il letto a una piazza e mezza del primogenito della showgirl. Questo, infatti, è circondato da alcuni pannelli il cui scopo è quello di evitare che il bambino cada durante il sonno.

Sembra dunque non piacere per niente la nuova cameretta di Santiago. Oltre alle critiche ricevute, alcuni utenti hanno apprezzato la nuova stanza del primogenito della showgirl. Alle polemiche suscitate dal popolo della rete Belen sembra non aver dato per niente importanza. La showgirl, dunque, ha preferito rimanere in silenzio e non commentare agli haters che hanno rivolto per lei parole non carine.