Pippo Baudo smentisce il gossip sulle sue condizioni di salute: “Sono andato a pranzo fuori”

Dopo un’intervista che Pippo Balestrieri ha rilasciato a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni, è nata una grande preoccupazione nei confronti di Pippo Baudo. Voci di corridoio, infatti, hanno dichiarato che le condizioni di salute del re della televisione italiana non siano delle migliori. Nelle scorse ore, però, il conduttore si è sentito in dovere di smentire tutti i gossip sul suo conto. Scopriamo insieme cosa è successo.

Pippo Baudo ha smentito tutte le notizie riguardo le sue condizioni di salute e che lo hanno visto protagonista in questi giorni. Nella giornata ieri, infatti, tramite il telefono della sua assistente Dina Minna, il grande Pippo ha tranquillizzato tutti in merito alle sue condizioni di salute.

Il re della televisione italiana si è infatti messo in contatto con la redazione del giornale ‘Il Messaggero’, al quale ha dichiarato:

Il mio nome è Pippo Baudo e sto bene. Non capisco proprio perché siano circolate queste notizie, ma state tranquilli. Il miglior modo per rassicurare tutti è farlo di persona, far sentire la mia voce e augurare a tutti un buon pomeriggio.

Pippo Baudo sta male? La notizia rivelata a Italia Sì ha fatto preoccupare tutti

Come già anticipato, la preoccupazione per le condizioni di salute di Pippo Baudo è nata in seguito ad un’intervista che Pippo Balestrieri ha rilasciato a Italia Sì, il programma condotto da Marco Liorni. Nel ricordo le numerose edizione del Festival di Sanremo vissute insieme a Pippo Baudo, l’uomo si è lasciato andare ad una confessione che ha fatto il giro del web.

Queste, a riguardo, sono state le sue parole sul re delle televisione italiana:

Ho fatto almeno dieci edizioni con lui. Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe. Ho le lacrime perché Pippo sta male, credo.

Dopo queste parole, tutti non hanno potute fare a meno di mostrare la propria preoccupazione nei confronti del conduttore il quale, però, ha dichiarato di stare bene smentendo dunque le voci sul suo conto.