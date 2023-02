Pippo Baudo sta male, sale la preoccupazione per il conduttore: cosa sta succedendo

Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia che sta facendo il giro del web e che sta preoccupando una moltitudine di persone. Stando infatti alle ultime indiscrezioni pare che le condizioni di salute di Pippo Baudo non siano delle migliori. A rendere pubblica la notizia è stato Pippo Balestrieri, ospite della trasmissione Italia Sì. Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Pippo Baudo sta male? Dopo l’intervista che Pippo Balestrieri ha rilasciato al programma Italia Sì una grande preoccupazione è salita nei confronti del conduttore per eccellenza del piccolo schermo italiano. Stando infatti alle parole del direttore di palco del Festival di Sanremo, pare che Pippo Baudo non stia molto bene.

L’intervista di Pippo Balestrieri è iniziata con il ricordo dei Festival di Sanremo vissuti insieme al grande Pippo Baudo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ne ho fatti almeno dieci con lui. Sono successe tante cose, anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo, ma di cose ne sono successe.

Successivamente, il direttore di palco del Festival di Sanremo si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole:

Mi emoziono perché lui sta male, credo.

A questo punto Marco Liorni è intervenuto lanciando dedicando al conduttore delle dolci parole:

Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo.

Inutile dire che dopo le parole di Pippo Balestrieri è nata nei una grandissima preoccupazione nei confronti del re del piccolo schermo italiano. Ricordiamo che lo scorso luglio il figlio di Pippo Baudo aveva lasciato l’Australia ed è tornato in Italia per stare vicino al suo papà.

Al momento non si hanno notizie più dettagliate in merito a questa notizia tanto chiacchierata in queste ultime ore. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno delle novità a riguardo. Noi vi terremo sicuramente aggiornati.