Fotografata per le strade di New York, Suri Cruise mostra una somiglianza con la madre star sempre pi impressionante

Nascere da due genitori che sono delle vere e proprie star mondiale del cinema e dello spettacolo, sposta inevitabilmente su un bambino o su un ragazzo le luci dei riflettori. Tanto più se oltre ad un nome o ad una parentela, c’è una somiglianza così eclatante. Ne sa qualcosa Suri Cruise, una dei figli avuti da Katie Holmes e Tom Cruise.

La sua incredibile somiglianza con mamma Katie ha catturato l’attenzione dei fotografi, delle riviste di gossip e dei milioni di fan fin da quando la stessa Suri era soltanto una bambina.

Quando Suri aveva solo 10 anni, quindi parliamo di circa 5 anni fa, visto che oggi ne ha 15, Katie Holmes aveva pubblicato una sua foto di quando era bambina. Tutti erano convinti che avesse postato una foto della sua bambina, quando in realtà era proprio un suo scatto d’infanzia.

Tempo dopo, sempre su Instagram, l’attrice diventata famosa in tutto il mondo per il suo ruolo di Joey Potter in Dawson’s Creek, aveva pubblicato un’altra foto, sta volta di sua figlia. Beh, mettendo vicine le due foto, è assolutamente incredibile quanto i loro tratti somatici siano simili.

Oggi Suri Cruise ha 15 anni. È ormai un’adolescente, ha la sua vita, ha cambiato luogo di residenza, ma una cosa non è affatto cambiata. Il fatto che somiglia sempre di più alla sua mamma attrice.

Alcuni paparazzi l’hanno immortalata per le strade di New York, città nella quale si è trasferita anni fa insieme alla sua mamma, mentre trascorreva qualche momento di relax insieme alle sue amiche.

Guardando bene le foto, è davvero difficile capire che non si tratta proprio di Katie. Gli occhi mostrano anche qualcosa che riporta a suo papà Tom, ma è alla madre che ha ripreso la maggior parte delle cose.

Cosa fa oggi Suri Cruise

Dopo il divorzio tra Tom Cruise e Katie Holmes, Suri ha deciso, come in molti sanno, di vivere con sua mamma. Le due si sono trasferite dalla California a New York, città che ormai Suri conosce e ama alla follia.

Suri ama la danza, sogna infatti di diventare una ballerina professionista.

Dopo la fine del matrimonio con il papà di Suri, Katie ha avuto una lunga ed importante storia con l’altro attore Jamie Foxx. Anche quella, però, è terminata qualche tempo fa, rendendo chiaro di come l’unico centro della vita della Holmes, è proprio la sua bambina.