Come sta Platinette dopo l’ictus e il ricovero in ospedale? È stato proprio Mauro Coruzzi a pubblicare uno scatto sul suo profilo social, rassicurando tutti i suoi numerosissimi seguaci.

Per la prima volta, dopo il ricovero, si è alzato da solo sulle sue gambe. Si è mostrato in piedi, vicino alla finestra della sua stanza d’ospedale:

#inpiedi e da solo per la prima volta dopo 15 giorni !!!👍🏼👣👏💪🏽 #wlavita 💌

Pochi giorni prima, aveva pubblicato un altro scatto nel letto d’ospedale, mentre mandava un bacio ai suoi fan, per rassicurarli e soprattutto ringraziarli per l’incredibile supporto ricevuto.

Lo scorso 14 marzo, come ha spiegato il suo agente in una nota pubblica, Platinette ha avuto un ictus ischemico. È stato tempestivamente soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, i medici sono intervenuti in tempo e hanno stabilizzato le sue condizioni. Attualmente, si trova ancora ricoverato, sotto stretta sorveglianza medica.

La notizia si è diffusa sul web in pochissimo tempo e sono numerosi i personaggi del mondo dello spettacolo che gli hanno inviato la propria vicinanza. Maria Teresa Ruta, sua storica amica, ha pubblicato un messaggio sui social. Gli ha ricordato quanto fosse forte e si è detta certa che ce l’avrebbe fatta, come ogni volta.

E poi arrivato il messaggio di Marco Liorni, conduttore di Italia Sì. Dal 2018, Platinette è una presenza fissa del programma e lo stesso presentatore lo ha definito una colonna importante: “Gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di Italia Sì. È una colonna del programma. Forza Mauro!”

La foto di Mauro Coruzzi in piedi ha rassicurato i suoi numerosi seguaci, che erano in attesa di un suo aggiornamento. Le sue condizioni sono in miglioramento e il suo sorriso ne è la dimostrazione.