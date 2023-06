Pomeriggio 5, Barbara D’Urso rivela: “Se ci sarò l’anno prossimo? Ecco la verità”

Pare che la conduttrice sia stata confermata per il prossimo anno: le sue parole

L’estate è ormai alle porte e sono molti i programmi televisivi principali si preparano a prendersi una pausa per tornare a settembre. Tra le tante trasmissioni che hanno chiuso i battenti in vista della stagione estiva c’è anche Pomeriggio 5. Durante l’ultima puntata di uno dei programmi più longevi del piccolo schermo italiano, la padrona di casa Barbara D’Urso ha svelato alcuni retroscena riguardo il suo futuro professionale.

Barbara D’Urso è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate e apprezzato del piccolo schermo italiano. In questi ultimi giorni Carmelita è stata al centro del gossip dal momento che molti si sono chiesti quale sarà il destino del suo futuro professionale. Come già anticipato, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 andata in onda, la conduttrice ha rivelato se l’anno prossimo sarà nuovamente alla guida del programma.

A riguardo, queste sono state le sue parole durante il suo discorso di chiusura:

Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato insieme a me, fondamentali, inviatati, la nostra redazione, gli autori , tutto lo studio. Qui siamo pochi ma con tanto tanto amore per voi. Vi ringrazio davvero. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato con con tutto l’amore che io metto e che loro mettono. Grazie davvero.

E, continuando con il suo discorso, Barbara D’Urso ha poi aggiunto:

Per voi amici miei e amiche mie, che mi seguite sempre da sempre e per sempre ci vediamo ovviamente a settembre. Il mio cuore è dei miei figli, della piccoletta ed è vostro, col cuore!!

Dunque tutti i fan di Carmelita possono tirare un sospiro di sollievo: Barbarella tornerà su Canale 5 a settembre con una nuova edizione di Pomeriggio 5.

Nelle scorse settimane il nome di Barbara D’Urso è stato spesso al centro delle pagine di gossip. Il motivo? Il futuro professionale di Carmelita in casa Mediaset ha fatto non poco chiacchierare i giornali di cronaca rosa. Pare che la conduttrice abbia deciso di restare a Mediaset ma ad una condizione: la conduzione di un programma in prima serata.