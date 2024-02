Pomeriggio 5, il Vip rivela un retroscena inedito su Fedez: “Dal vivo non mi ha fatto una bella impressione, ecco perché”

Argomento principale odierno di tutti i programmi televisivi che si occupano di attualità e gossip è sicuramente la fine del rapporto tra Chiara Ferragni ed il marito Fedez. Giornali e programmi televisivi hanno dato ampio spazio all’argomento, raccontando a pubblico tutti i retroscena della vicenda. Le motivazioni della rottura sarebbero diverse; tra queste sicuramente la tensione causata dalle accuse rivolte a Chiara. Sembra che Fedez non le sia stato accanto in questo momento difficile. Però non tutti sono convinti che la rottura sia reale; infatti molti sostengono che si tratti di una finzione per attirare attenzioni. Parlando di questo, anche Edoardo Donnamaria a Pomeriggio 5 ha dato la sua opinione su Fedez e l’ipotetica rottura con Chiara Ferragni.

Fedez

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5, si è parlato molto a lungo della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. L’inviato da Milano, Michel Dessì, ha raccontato ai telespettatori che Fedez sta cercando una casa a CityLife, ed ha riportato le parole dello staff di Chiara Ferragni. A commentare in studio tutta la vicenda, era presente anche Edoardo Donnamaria. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip ed a Forum, è diventato opinionista. Nel programma condotto da Myrta Merlino, Donnamaria parlando di Fedez ha detto:

“Parto da fan di Fede e amante della musica e l’ho sempre apprezzato come rapper. Purtroppo quando l’ho conosciuto dal vivo non mi ha fatto una bella impressione.”

L’opinionista continua dicendo che Fedez ha rifiutato un invito ad un evento e che è rimasto deluso da questo rifiuto. Ovviamente, essendo Fedez un personaggio pubblico, non può accettare ogni invito, infatti Donnamaria difende lui e la moglie per quello che riguarda la pianificazione della rottura dicendo:

“Non sono d’accordo con questa visione, credo che alla base qui ci sia una famiglia vera e adesso in un momento delicato. Non è che ogni cosa che fanno questi ragazzi debba per forza essere volta al business”

Edoardo Donnamaria

Donnamaria sostiene che gli atteggiamenti di Fedez di forza e carattere, in realtà nascondano una profonda insicurezza.