Pomeriggio 5, Simone Gianlorenzi rivela: “Ecco perché Stefania Orlando ha lasciato Andrea Roncato”

Simone Gianlorenzi svela un retroscena choc, sul motivo per cui la moglie Stefania Orlando abbia mollato Andrea Roncato. Ospite a Pomeriggio 5, ha lasciato Barbara d’Urso e tutti i suoi telespettatori increduli. In collegamento col programma di Canale 5, il musicista ha spiazzato il pubblico, dando una rivelazione che, qualora corrispondesse al vero, sarebbe clamorosa.

La versione del marito di Stefania Orlando

In replica ad Andrea Roncato – che, ospite a Live – Non è la d’Urso, aveva puntualizzato come Stefania Orlando lo avesse piantato per un altro – Simone Gianlorenzi ha dato la propria versione dei fatti. È rimasto davvero male per l’accaduto, in quanto l’uscita dell’attore è avvenuta in un momento in cui la sua compagna non può difendersi.

Cause da ricercarsi altrove

Non capisce perché ne parli ora, a distanza di oltre vent’anni. Gli pare tutto surreale: prima con Roncato mangiavano allo stesso tavolo. Andrea – ha proseguito Simone – ha rettificato ogni cosa, ha raccontato una storia completamente inedita sulla rottura con la showgirl. A Verissimo aveva detto ben altro sei anni fa.

Poi, alla domanda della padrona di casa Barbara d’Urso sulle cause, Gianlorenzi ha spiegato che vadano ricercate altrove: il nuovo amore entrato nella vita di Stefania ha rappresentato esclusivamente una conseguenza.

Le ragioni del divorzio

Sostenere che la Orlando sia una ex moglie ingombrante non lo considera bello: hanno passato tanto tempo insieme. Per scoprire le effettive ragioni del divorzio Gianlorenzi crede sia sufficiente ripescare l’intervista concessa da Andrea Roncato negli studi di Verissimo sei anni fa. Sul profilo Instagram di Stefania l’ha pubblicata.

Sul profilo di Stefania Orlando la testimonianza di Andrea Roncato a Verissimo

Nel filmato estrapolato dalla trasmissione, Andrea Roncato diceva che il loro matrimonio è finito perché, sebbene per un breve periodo, ha fatto uso di cocaina. Usciva la sera e non era fedele. Ma nella chiacchierata dichiarava di aver comunque formato una famiglia con Stefania: lei lo consigliava sulle fidanzate e lui andava d’accordo con il suo amato Simone. Che la guerra mediatica sia appena cominciata?