Nel corso delle ultime ore è diventato virale sul web quanto è accaduto a Pordenone. Nel comune italiano dei Friuli-Venezia Giulia, un uomo di 34 anni ha vinto ben 70 mila euro al Gratta e Vinci. Si tratta di una vincita inaspettata andata ad un ragazzo umile, disoccupato e con due figli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Un ragazzo nigeriano di 34 anni, disoccupato e sposato con due figli ha comprato un Gratta e Vinci da tre euro ed ne ha vinto ben 70 mila. Tale episodio è successo a Pordenone, un comune italiano del Friuli-Venezia Giulia. In passato l’uomo aveva avuto anche problemi di salute. Ecco tutti i dettagli.

Vincita inaspettata per un giovane nigeriano di 34 anni. L’uomo protagonista di questa storia è sposato con due figli ed al momento è disoccupato. Non solo. In passato aveva avuto anche problemi di salute. Alla luce di questo ha parlato il proprietario del bar in merito alla vicenda:

Questi soldi sono andati a un ragazzo umile che vive in città ormai da un anno con la famiglia e attualmente senza un lavoro.

Il titolare del bar della stazione di Casarsa in provincia di Pordenone in cui è stato acquistato il Gratta e Vinci fortunato si chiama Ermes Franzon. Lui stesso ha verificato con i suoi occhi la vincita legata al biglietto.

Non è tutto. Ermes Franzon ha dato conferma al nigeriano di aver vinto una somma tale di 70 mila euro in quanto il fortunato stentava a crederci. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Quando gli ho detto che aveva vinto veramente 70mila euro ha sorriso, è rimasto composto.

Dunque, così come dichiarato in precedenza dal proprietario del bar, si è trattata di una vincita andata ad una persona di cui ne aveva davvero bisogno. Infatti adesso il ragazzo nigeriano, con la somma di denaro vinta, potrà costruirsi una nuova vita con la sua famiglia.