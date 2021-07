A Feltre, in provincia di Belluno, si è verificata una vincita milionaria. Una donna, infatti, dopo aver comprato un Gratta e Vinci di soli 20 euro, ha scoperto di averne conquistati 5 milioni. Il biglietto vincente è stato Miliardario Maxi dal valore di soli 20 euro. Dopo la sorprendente scoperta, l’identità della donna non è stata rivelata.

Comprare un Gratta e Vinci da soli 20 euro e vincerne 5 milioni. Questo è quello che è successo ad una donna a Feltre, in provincia di Belluno. La fortunata vicenda è accaduta lo scorso sabato e l’ingente vincita si è verificata all’interno della stazione di Feltre. Senza dubbio si tratta della vincita più importante di questa tipologia di Gratta e Vinci.

Dopo essere entrata nel bar della stazione la donna ha deciso di comprare tre biglietti in cerca di fortuna. La fortunata ha cominciato a grattare i Gratta e Vinci proprio all’interno del bar e, dopo aver realizzato la scoperta, la donna è rimasta incredula.

Non essendo sicura di essere stata la fortunata vincitrice ha chiesto aiuto per confermare che tutto quello che stava vedendo e provando in quel preciso istante corrispondeva alla realtà. Attualmente l’identità della donna non è stata rivelata. Tutto quello che sappiamo è il fatto che si tratta di una donna molto fortunata.

Vincita milionaria a Feltre: è la seconda nel locale

Non è la prima volta che il bar della stazione di Feltre assiste ad una vincita milionaria. Nel 2019, infatti, i proprietari hanno potuto assistere ad un fortunato evento. Queste sono state le parole della proprietaria del locale, Mariangela Favero: