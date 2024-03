Presto saranno genitori, la coppia Vip aspetta un bambino: l’emozionante annuncio

L’amore spesso ci colpisce nelle occasioni più impensabili, arriva come un fulmine a ciel sereno e ci colpisce in pieno. Quando questo accade, poco si può fare, se non accogliere questo grande sentimento. Quando un amore nasce, spesso porta con se molte altre gioie, tra cui, in alcuni casi, l’arrivo di un figlio. E proprio di questo parliamo oggi, di una nuova gravidanza nel mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò che presto diventeranno genitori.

Andrea Zenga, figlio di Walter Zenga, ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione nel 2018 al programma Temptation Island. Nel programma entrò con la ex fidanzata con Alessandra Sgolastra, ma non ne uscirono insieme. Dopo questa esperienza televisiva, Andrea partecipò al Grande Fratello Vip. Proprio li conobbe Rosalinda Cannavò, altra concorrente del reality.

Tra i due da subito scattò la scintilla e nulla ha fermato la forza dell’amore. Dopo questa esperienza, la coppia ha iniziato una storia d’amore che dura tutt’oggi. Ma oggi qualcosa sta cambiando; e non parliamo di crisi o pause di riflessioni bensì di una notizia positiva. Attraverso i loro account Instagram la coppia ha infatti deciso di condividere una splendida notizia. Perché, proprio come spiega Andrea, la loro storia è nata sotto gli occhi di tutti e proprio per questo vogliono condividere questa notizia con tutti i fan. Con un simpatico video, Andrea e Rosalinda danno l’annuncio di una gravidanza.

Nel breve video, si vede Rosalinda che siede accanto ad Andrea mangiando con foga, e il giovane solleva il giornale e appare la scritta “Baby Zengavò coming soon“. La data del parto, stando al giornate di Andrea, sarebbe per settembre 2024, quindi la coppia ha aspettato qualche mese per rendere pubblica la notizia. I loro follower si sono divisi in due fazioni, chi apprezza la notizia ed il modo in cui è stata condivisa con i fan. E chi non apprezza questa modalità. La cantante e attrice italiana ed il suo compagno oggi si trovano ad affrontare insieme una nuova e imprevedibile avventura.

In passato Rosalinda e Andrea si erano trovati ad affrontare diverse accuse e critiche da parte di alcuni fan che insinuavano che la storia fosse falsa. Questo perché dopo anni di relazione non erano ancora arrivati dei figli. La giovane aveva commentato a queste insinuazioni, spiegando che queste accuse erano davvero pesanti ed offensive. Soprattutto non conoscendo la situazione reale di ogni coppia e dunque di eventuali difficoltà.