“Pronti a dire sì” Tutto pronto per il matrimonio dell’anno: la coppia Vip svela un clamoroso dettaglio sulle nozze imminenti

Paulo Dybala, il 30 ottobre dello scorso anno, ha sorpreso la sua compagna di lunga data, Oriana Sabatini, con una proposta di matrimonio romantica di fronte alla suggestiva Fontana di Trevi, circondato dagli amici Alvaro Morata e Leandro Paredes. Dopo il gioioso “sì” della sua amata, Dybala si prepara a coronare il loro amore con il matrimonio più importante della sua vita.

Secondo quanto riferito da Oriana Sabatini al noto programma televisivo argentino “Lam“, la coppia si unirà in matrimonio durante l’estate, con una cerimonia piena di emozioni e amore. Oriana ha condiviso la sua gioia nell’imminente unione, dichiarando di essere entusiasta di sposarsi finalmente. Nonostante abbiano già definito molti dettagli, come luogo e data, ci sono ancora alcuni dettagli da sistemare per garantire che il giorno speciale sia perfetto in ogni dettaglio.

Entrambi, Oriana e Paulo, sono perfezionisti e desiderano che tutto sia impeccabile. Tuttavia, nonostante l’emozione, Oriana ha ammesso di essere anche nervosa e un po’ stressata, ma si è impegnata a mantenere la calma e a godersi il momento fino alla fine. Durante un’intervista, l’artista ha condiviso dettagli importanti riguardanti il matrimonio imminente, rivelando che la cerimonia avrà luogo a Dok Haras, vicino alla sua casa a Exaltación de la Cruz, tra circa quattro mesi.

Nonostante la sua vocazione artistica, ha espresso il desiderio di non esibirsi durante l’evento, ma di dedicarsi al relax e alla gioia del momento. Ha inoltre svelato che la lista degli invitati non è ancora stata finalizzata, ma si prevede che circa 300 persone parteciperanno alla celebrazione del matrimonio.

La data fissata per la cerimonia è il 20 luglio, durante il periodo estivo del calciomercato, suscitando la speranza dei tifosi che Paulo Dybala possa ancora indossare la maglia della Roma e festeggiare il matrimonio come calciatore giallorosso.